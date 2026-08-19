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Ella Vișan, reacție cu subînțeles după atacul lui Teo Costache: „În cele din urmă, viața este despre asta…”

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 10:05
Ella Vișan, reacție cu subînțeles după atacul lui Teo Costache: „În cele din urmă, viața este despre asta...”
Ella Vișan, reacție cu subînțeles după atacul lui Teo Costache: „În cele din urmă, viața este despre asta...”
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Ella Vișan nu a stat prea mult pe gânduri după ce Teo Costache a făcut declarații neașteptate despre povestea lor de la „Insula Iubirii”! Blondina a tăcut inițial, însă apoi a apărut în mediul online cu un mesaj care i-a pus pe fani pe gânduri.

Povestea dintre Ella Vișan și Teo Costache a fost una dintre cele mai urmărite din sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”. Apropierea dintre cei doi a depășit rapid granița unei simple aventuri de televiziune, iar Ella a ajuns să își pună sub semnul întrebării relația de acasă și nunta pe care o avea în plan.

După terminarea filmărilor, însă, povestea nu a continuat așa cum mulți telespectatori se așteptau. Cei doi au mers pe drumuri separate și au recunoscut că nu au mai ținut legătura.

Ella Vișan, prima reacție după declarațiile lui Teo

Acum, Teo a revenit în atenția publicului cu o serie de afirmații despre ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între el și Ella. Fosta ispită susține că blondina și-ar fi dorit o relație, însă el nu ar fi avut intenția să transforme conexiunea de pe insulă într-o poveste de iubire.

După apariția declarațiilor, Ella nu a venit imediat cu o replică. A preferat să păstreze tăcerea, însă ulterior a publicat un videoclip care a atras imediat atenția. În imaginile distribuite de blondină apar doi îndrăgostiți pe o plajă, iar peste videoclip apare un mesaj despre iubire și despre acele momente aparent mici care pot aduce o fericire uriașă.

Ella Vișan, reacție cu subînțeles după atacul lui Teo Costache: „În cele din urmă, viața este despre asta...”
Ella Vișan, reacție cu subînțeles după atacul lui Teo Costache: „În cele din urmă, viața este despre asta…”

„În cele din urmă, viața este despre asta: despre micile momente care te fac să simți o fericire enormă în suflet”, se arată în mesajul respectiv.

Postarea Ellei vine într-un moment extrem de interesant, imediat după declarațiile lui Teo. Blondina nu îl nominalizează și nu spune direct dacă mesajul are vreo legătură cu afirmațiile acestuia, însă alegerea momentului a atras atenția fanilor emisiunii.

„Nu i-am promis marea cu sarea”

Teo a povestit că ar fi încercat încă din timpul filmărilor să îi transmită Ellei că nu trebuie să își facă speranțe în privința unei relații. Potrivit fostei ispite, discuția ar fi avut loc la dream date și chiar ar fi deranjat-o pe blondină. Teo susține că a preferat să fie sincer și că nu i-ar fi dat motive să creadă că între ei va exista o relație după terminarea emisiunii.

„Își dorea o relație cu mine, doar că eu i-am spus și pe insulă: „Nu știu ce se va întâmpla după ce vom ajunge acasă”. La un moment dat, ea se și supărase. Eram la dream date și i-am zis: „Să nu te gândești că vin să te iau de nevastă” . Fix asta i-am spus și a deranjat-o, doar că am fost sincer. Nu cred că s-a difuzat asta. Eu nu i-am promis marea cu sarea și ea știe asta”, a spus fosta ispită, la podcastul Face to Face.

În timpul emisiunii, Ella și Teo au avut parte de momente extrem de apropiate, iar conexiunea dintre ei a fost intens comentată de public. Blondina a lăsat în urmă relația pe care o avea înainte de plecarea în Thailanda și s-a apropiat tot mai mult de ispita care i-a atras atenția.

După revenirea în România, însă, lucrurile au luat o turnură complet diferită. Cei doi nu au format un cuplu, iar acum Teo spune că, încă de atunci, poziția lui ar fi fost una clară.

VEZI ȘI: Cum încearcă Ella Vișan să slăbească după ce internauții i-au spus că „s-a îngrășat de la atâta asumare”

 Ella Vișan nu mai arată așa cum o știai. Fanii au taxat-o dur: “S-a îngrășat de la atâta asumare”

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