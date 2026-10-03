Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună! Ce s-a întâmplat între cei doi, după scandalul de la Insula Iubirii

Bianca Dan și Marian Grozavu, din nou împreună! Ce s-a întâmplat între cei doi, după scandalul de la Insula Iubirii
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Bianca Dan și Marian Grozavu/ sursa foto: social media
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Bianca Dan și Marian Grozavu au apărut din nou împreună. Cei doi au luat masa la un restaurant și nu au ezitat să se afișeze în mediul online. Deși nu s-au împăcat, foștii concurenți de la Insula Iubirii par foarte apropiați.

Deși nu s-au mai văzut deloc în ultima perioadă și asta pentru că au decis să meargă pe drumuri separate, destinul pare să îi aducă din nou împreună. Bianca Dan a publicat pe rețelele de socializare că se află în compania domnului Marian și, deși erau la cuțite, lucrurile se îndreaptă într-o altă direcție.

Mai mult decât atât, bruneta a dezvăluit că el încă o are la block, dar relația lor este acum una bazată pe liniște și pace. Fostul concurent de la Insula Iubirii susține că este destinul. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Bianca Dan și Marian Grozavu s-au afișat din nou împreună

Bruneta a dezvăluit pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Story, că s-a dus la un restaurant pe care îl frecventează și se bucură de fiecare dată când are ocazua să ia masa acolo. La un moment dat, și-a făcut apariția Marian Grozavu. Cei doi s-au așezat unul lângă celălalt și au depănat amintiri.

Marian Grozavu/ sursa foto: social media

Marian Grozavu/ sursa foto: social media

Bianca Dan a explicat că între ei este acum liniște și pace. În plus, fostul concurent de la Insula Iubirii susține că este vorba despre destin, dar și tânăra este de părere că Universul readuce în același loc doi oameni care încă nu și-au consumat povestea.

‚Mă așez și eu să mănânc și în fața mea apare Marian. El zice că e destinul. Și într-adevăr, destinul te aduce față în față cu oamenii cu care nu ți-ai încheiat anumite lucruri, dar e bine să ne revedem”, a spus Bianca Dan, pe Instagram.

Domnul Marian i-a oferit un buchet de flori fostei partenere?

Bianca Dan/ sursa foto: social media

Bianca Dan/ sursa foto: social media

La câteva ore după întâlnirea absolut întâmplătoare, Bianca a primit un buchet de flori impresionant. Aceasta a împărtășit totul cu fanii ei. Încă nu este clar dacă i le-a dăruit domnul Marian, însă nu putem decât bănui, mai ales că nu știm ce s-a întâmplat după ce cei doi au luat masa în oraș. Rămâne, însă, întrebarea: O fi asta un semn de împăcare?

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