Bianca a vrut să o ironizeze pe Gabriella Barbu, dar tot ea s-a făcut de rusine. A fost taxată imediat

Bianca Ghiurcă / Sursa foto: Colaj Cancan
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Tensiunile dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella Barbu par să fie departe de a se fi încheiat, chiar dacă filmările pentru „Insula Iubirii” s-au terminat de ceva vreme. Principesa a lăsat să se înțeleagă, în repetate rânduri, că nu privește cu ochi buni apropierea dintre soțul său, Marco, și ispita Gabriella, cea care a intrat în emisiune cu rolul de a testa relațiile concurenților. De această dată însă, ironia îndreptată de Bianca către Gabriella s-a întors împotriva ei. 

Se pare că supărarea Biancăi nu s-a estompat nici după revenirea din Thailanda. Recent, aceasta a făcut o nouă referire la Gabriella în mediul online, iar postarea sa a atras rapid atenția urmăritorilor. Ceea ce trebuia să fie o ironie la adresa ispitei s-a transformat, însă, într-un prilej pentru internauți de a-i răspunde concurentei într-un mod acid.

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Bianca, ironie la adresa Gabriellei și reversul medaliei

Soția Prințului Marco a făcut o comparație între ea și Gabriella Barbu, întrebându-se cum se face că cele două ar fi ajuns să reprezinte, în ochii concurentului de la „Insula iubirii”, același tipar de femeie.

Principesa nu s-a oprit însă aici. În postarea sa, Bianca a etichetat-o pe Gabriella ca fiind drept „caricatură”. Gestul nu a trecut neobservat de cei care urmăresc emisiunea, iar reacțiile nu au întârizat să apară.

Dacă Bianca a intenționat să transmită un mesaj ironic către Gabriella, răspunsurile primite în secțiunea de comentarii au dus discuția într-o direcție cu totul diferită.

Internauții au lăsat-o pe „Principesă” fără replică

Mai mulți urmăritori au reacționat la mesajul Biancăi, iar unii dintre aceștia au considerat că ironiile îndreptate către Gabriella nu au fost tocmai inspirate. Printre comentarii s-a numărat și unul care a readus în atenție un moment petrecut în cadrul emisiunii, chiar după întâlnirea băieților cu ispitele.

Este vorba despre afirmația făcută de Marco în momentul în care el și ceilalți băieți se întorceau către vilă după ce le cunoscuseră pe ispite. Concurenții au crezut că nu mai sunt filmați, iar Marco a făcut atunci o comparație între Gabriella și Bianca.

„Gabriella e mai bună ca Bianca”, a spus Marco, la întoarcerea în vilă.

Bianca Ghiurcă / Sursa foto: Social media

Replica lui Marco, atac la adresa Biancăi

Afirmația Prințului a fost răspunsul acid folosit de o internaută la adresa Biancăi. Astfel, ceea ce părea inițial o simplă înțepătură adresată ispitei s-a întors rapid în direcția Principesei. Comentariul a readus în prim-plan unul dintre momentele care au stârnit reacții în timpul emisiunii și care au alimentat discuțiile despre relația dintre Bianca și Marco.

De altfel, apropierea dintre Marco și Gabriella a fost unul dintre subiectele urmărite cu interes de telespectatorii emisiunii. Prezența ispitei în preajma lui Marco a generat tensiuni. Totodată, Bianca a lăsat să se vadă că nu i-a fost ușor să privească interacțiunile dintre cei doi.

Chiar și după încheierea filmărilor, Gabriella continuă să fie prezentă în discuțiile legate de cuplul Bianca și Marco. Iar cea mai recentă postare a Biancăi demonstrează că subiectul este încă unul sensibil pentru concurentă.

CITEȘTE ȘI: Bianca Ghiurcă l-a prins în fapt pe Prințul Marco. Gestul pe care îl face pe ascuns concurentul de la „Insula iubirii” când vede o femeie cu forme

”Du-te la școală, fata mea”, îi spunea Bianca Ghiurcă ispitei Gabriella. Dar câte clase are ea, de fapt?

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