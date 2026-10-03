Armina, prinsă cu minciuna? Adevărul despre cererea în căsătorie: unde a avut loc, de fapt

Cum a cerut-o Marcel în căsătorie pe Armina
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Marcel și Armina de la Insula Iubirii formează un cuplu de aproximativ trei ani, iar în anul 2024 au decis să își unească destinele în mod oficial și au făcut cununia civilă. Acum, Armina a vorbit la Insula Iubirii despre cel mai important moment din viața ei, cererea în căsătorie. Însă declarațiile ei i-au intrigat pe fanii emisiunii și mulți au acuzat-o că minte. Unde a avut, de fapt, loc cererea și cum a plănuit Marcel totul.

Experiența Insula Iubirii nu pare să fie deloc pe placul Arminei. Partenera lui Marcel nu reușește să se integreze, iar în puținele momente în care interacționează cu ispitele le vorbește acestora despre Maluma de România și viața lor din Tenerife. Ei bine, de această dată, Armina a ajuns la capitolul: cererea în căsătorie.

Bruneta le-a povestit ispitelor despre noaptea magică în care Marcel a cerut-o în căsătorie. Armina a conturat o poveste frumoasă și a mărturisit că partenerul ei a organizat cererea chiar la nunta celui mai bun prieten al său. La momentul aruncării buchetului, mireasa s-a îndreptat spre Armina, i-a înmânat buchetul, iar Marcel a scos inelul și a cerut-o în căsătorie.

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„Am fost la nunta prietenului lui cel mai bun și am fost domnișoară de onoare. Când era să arunce mireasa buchetul, s-a întors și mi l-a dat mie. În afară de nuntași, câțiva invitați, nu știam pe nimeni… O altă fată mă ținea de vorbă, mă gândeam ce se întâmplă”, a povestit Armina la Insula Iubirii.

Marcel și Armina au făcut cununia civilă la finalul anului 2024 /Foto: Instagram

Armina, acuzată că a mințit în legătură cu cererea în căsătorie

Declarațiile Arminei despre cererea în căsătorie i-au pus pe gânduri pe fanii show-ului de la Antena 1 și mulți au acuzat-o că minte. Mai exact, cârcotașii au susținut că povestea despre momentul cererii a fost inventată, căci bruneta a fost cerută, în realitate, în cadrul unui podcast.

Mai exact, internauții au făcut referire la podcastul lui Bursuc. În data de 21 august 2024, Armina și Marcel au fost invitații acestuia, iar în timpul interviului a avut loc, într-adevăr, o cerere în căsătorie. Marcel a scos un inel și a pus marea întrebare.

Însă, de această dată Armina nu a mințit și ea este cea care are dreptate. Deși și în podcast Maluma a cerut-o, momentul a fost unul regizat, și s-a conturat la insistențele lui Bursucu. El a fost cel care a inițiat totul, iar cei doi au intrat în jocul lui.
Cei care au criticat-o pe Armina s-au lăsat păcăliți de faptul că în mediul online a reapărut fragmentul cu cererea în căsătorie din cadrul podcastului. Însă filmarea este tăiată în așa fel încât omite momentul în care Bursucu plănuiește totul.

 

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