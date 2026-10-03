Cristi Manea, descălțat de un fan după meciul României cu Polonia. Ce i-a spus adolescentul

Cristi Manea a fost lăsat fără adidași de un fan / Sursa foto: Social media
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Aseară, România a disputat meciul cu Polonia, însă Cristi Manea nu a făcut parte din lotul naționalei. Astfel că, fotbalistul a urmărit partida din postura de spectator. La finalul serii, fundașul a avut parte de o întâlnire neașteptată cu mai mulți tineri care l-au recunoscut și i-au cerut să facă fotografii și să le semneze tricourile.

Momentul care a atras însă atenția a avut loc după ce Cristi Manea a plecat de la stadion. Fotbalistul a fost oprit de câțiva copii care au vrut să se fotografieze cu el și să obțină autografe. La un moment dat, unul dintre băieți i-a solicitat un lucru mai puțin obișnuit: adolescentul i-a cerut chiar încălțămintea sportivului.

Un fan i-a cerut adidașii lui Cristi Manea

Irina Manea, soția fotbalistului, a povestit în mediul online întâmplarea și a dezvăluit cum a ajuns fundașul să plece de la stadion fără încălțăminte.

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Potrivit acesteia, adolescentul l-a întrebat direct pe fotbalist dacă nu îi poate da adidașii pe care îi purta. Cristi Manea a intrat în joc și l-a întrebat ce număr poartă. Răspunsul băiatului a făcut ca situația să devină și mai amuzantă: acesta purta exact aceeași mărime ca fotbalistul, 42.

„Tocmai s-a întâmplat cel mai amuzant lucru. Am ieșit de la meci cu dragul meu soț și l-au oprit niște copii să facă poze, iar un băiat l-a întrebat «Manea, nu îmi dai mie adidasii tăi?», iar Cristi a zis «ce număr porți?» și copilul a zis 42, exact cât poartă și Cristi, iar acum a rămas fără adidași. Băiatul s-a bucurat atât de mult”, a spus Irina Manea.

Cristi Manea a plecat spre casă fără încălțăminte

Irina Manea a filmat întregul moment și le-a arătat urmăritorilor și ce s-a întâmplat după ce Cristi i-a oferit adidașii tânărului.

Fotbalistul a rămas efectiv fără încălțăminte. În imaginile publicate de soția sa acesta poate fi văzut în timp ce conduce spre casă fără să aibă adidașii în picioare.

Întâmplarea a fost una neașteptată, dar s-a transformat într-un moment memorabil pentru adolescent, care nu doar că a reușit să facă fotografii cu fotbalistul, ci a plecat acasă și cu o pereche de adidași purtați de Cristi Manea.

Deși nu a fost pe teren la partida România – Polonia, fundașul a avut parte astfel de o seară pe care, cel mai probabil, nici el și nici tânărul fan nu o vor uita prea curând.

Mai mult decât atât, la postarea publicată de Irina Manea pe rețelele de socializare, noul proprietar al adidașilor a scris un comentariu prin care i-a mulțumit fotbalistului pentru gest și a atașat și imaginea cu noua achiziție.

Adidașii pe care Cristi Manea i-a oferit fanului său / Sursa foto: Social media

„Mulțumesc mult! Vă iubesc, chiar 42:5 port, la fel ca și el”, a scris adolescentul.

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