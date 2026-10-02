Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani. Influenceriţa a primit cadouri încă de la primele ore ale dimineţii

Andreea Bostănică
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Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani și a avut parte de surprize încă de la primele ore ale dimineții. Cunoscută pentru stilul de viață luxos pe care îl afișează în mediul online, tânăra le arată frecvent urmăritorilor imagini din viața sa, dar și cadourile spectaculoase pe care le primește.

Andreea şi-a început dimineaţa cu o surpriză de proporții. Influencerița a primit un coș uriaș cu trandafiri roșii care să-i ureze „bună dimineaţa” în ziua aniversării.

Andreea Bostănică a împlinit 22 de ani

Andreea Bostănică le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram cum a început aniversarea. Îmbrăcată într-un halat alb, influencerița apare în casă, în timp ce, în exterior, doi bărbați transportă un coș mare plin cu trandafiri roșii.

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Astfel, aniversarea influenceriței a început într-un mod spectaculos, încă de la primele ore ale dimineţii. Imaginile au atras imediat atenția, mai ales datorită dimensiunii impresionante a aranjamentului floral.

Influenceriţa dezminte zvonurile despre o posibilă relaţie cu un arab

După ce și-a etalat cadourile primite, cadouri în valoare de zeci de mii de euro, au apărut din nou speculații despre viața sa personală. Mai multe persoane au susținut că tânăra influenceriță ar avea o relație cu un arab.

Andreea Bostănică a reacționat și a explicat că gesturile de curtoazie, precum oferirea unui buchet de flori sau a unei bijuterii, nu reprezintă dovezi ale unei relații amoroase.

„Filmulețele astea care circulă pe internet că sunt împreună, că am un iubit arab. Asta nu înseamnă că persoana care stă pe scaun lângă mine este iubitul meu sau sunt într-o relație cu el, adică eu dacă mă așez acum pe scaun în restaurant și este un băiat lângă mine, asta înseamnă că eu am o relație cu el? Asta mi se pare foarte amuzant, sincer. Și încă o dată. Îmi pare foarte rău că aveți niște standarde atât de joase”, a mărturisit Andreea Bostănică pe canalul ei de YouTube.

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