Se schimbă regulile în aeroporturi. Ce bagaje vor putea lua gratuit călătorii

Noi reguli privind bagajele de mână ar putea fi introduse pentru pasagerii care călătoresc cu avionul în interiorul Uniunii Europene.

Măsurile fac parte dintr-o revizuire amplă a drepturilor pasagerilor aerieni și vizează condițiile în care pot fi transportate bagajele de cabină.

Se schimbă regulile în aeroporturi

În luna iunie, Parlamentul European și statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord provizoriu privind noile reguli pentru pasagerii aerieni. Acordul reprezintă prima modificare majoră a legislației din acest domeniu din anul 2004.

Potrivit noilor reguli propuse, pasagerii care cumpără un bilet standard de avion ar urma să aibă dreptul la două bagaje de mână, fără a fi obligați să plătească taxe suplimentare.

Ce bagaje vor putea lua gratuit călătorii

Mai exact, călătorii vor putea transporta la bord un obiect personal de mici dimensiuni, precum o geantă de mână sau un rucsac, cu condiția ca acesta să poată fi depozitat sub scaunul din față.

Pe lângă acest obiect personal, pasagerii vor avea dreptul și la un bagaj de cabină cu o greutate de maximum șapte kilograme și o dimensiune totală de cel mult 100 de centimetri.

Dacă modificările vor fi adoptate, pasagerii din Uniunea Europeană vor putea călători cu un obiect personal de mici dimensiuni și cu un bagaj de cabină inclus în prețul biletului, fără costuri suplimentare pentru transportarea acestuia la bordul aeronavei.

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