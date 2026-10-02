Ionuț Mocăniță, mesaj dur pentru „hateri”! Iubitul Claudiei Ion nu se lasă călcat în picioare

Ionuț Mocăniță, mesaj dur pentru „hateri”! Iubitul Claudiei Ion nu se lasă călcat în picioare
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Ionuț Mocăniță
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Ionuț Mocăniță a pus tunurile pe „hateri” după avalanșa de mesaje primite! Iubitul Claudiei Ion pare să fi ajuns la capătul răbdării și a decis să pună lucrurile la punct. Concurentul de la „Insula Iubirii” a povestit că a început să fie oprit și pe stradă de oameni care l-au recunoscut după apariția în emisiune, iar reacțiile primite au fost de toate felurile.

După aparițiile din „Insula Iubirii”, concurentul a ajuns să fie analizat aproape la fiecare pas. O replică este suficientă pentru un val de comentarii, iar atmosfera se poate întoarce complet de la o ediție la alta.

Ionuț Mocăniță, mesaj dur pentru „hateri”!

În loc să intre în război cu fiecare om care îl critică, Ionuț a spus că a învățat deja cum funcționează jocul. Uneori ești făcut praf, alteori ești lăudat, iar publicul poate schimba tabăra cât ai clipi. Concurentul a mărturisit că tocmai de aceea nu își bate capul cu comentariile negative și nu consideră că trebuie să fie pe placul tuturor.

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„Pe mine nu mă deranjează (…) Am intrat în horă, joc. Astăzi spuneți că sunt nesimțit, mâine îmi spuneți «Bravo, aici ai fost asumat» (…) Aiurea. Până la urmă, e o emisiune (…) Fiecare cu preferații lui (…) Când am fost acum în Roma, toată lumea venea la noi, hai să facem o poză, aici în România «Uită-l și pe ăla de la Insula iubirii».

Ionuț Mocăniță

Ionuț Mocăniță

În București, foarte rar mi se întâmplă să mă recunoască, să facem cunoștință, să facem o poză. Nu suntem oameni răi, dar în Roma nu au inhibiții, sunt mai extrovertiți, am și stat acolo la discuții”, a spus Ionuț Mocăniță, într-un live, pe TikTok.

Ce este între el și ispita Rebecca, de fapt

Și cum scandalul nu putea rămâne fără un al doilea capitol, în jurul lui Ionuț și al Rebeccăi Toma au apărut noi comentarii.

Cei doi sunt din același oraș și se cunosc prin intermediul unor prieteni comuni. Ionuț a fost surprins să o vadă pe Rebecca în postura de ispită, iar situația a ridicat semne de întrebare și pentru Claudia Ion.

Ionuț i-ar fi transmis Rebeccăi să păstreze distanța, în timp ce aceasta consideră că el ar fi atras de ea, dar încearcă să nu lase lucrurile să se vadă.

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