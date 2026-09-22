Cum arăta Ionuț Mocăniță înainte să apară la Insula Iubirii! Imagini rare cu iubitul Claudiei Ion

Ionuț Mocăniță se numără printre concurenții celui de-al X-lea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, iar apariția sa a stârnit rapid interesul celor de acasă. Încă de la debutul sezonului, hairstylistul a intrat în atenția telespectatorilor. Motiv pentru care am aruncat o privire în trecutul acestuia. Imaginile din urmă cu câțiva ani îl surprind pe Ionuț într-o ipostază diferită față de cea cu care și-a obișnuit urmăritorii.

Claudia Ion și Ionuț Mocăniță formează unul dintre cuplurile care au acceptat provocarea „Insula Iubirii” în acest sezon. Cei doi au o relație de aproape trei ani și au decis să meargă împreună în Thailanda pentru a vedea dacă sentimentele și încrederea dintre ei vor rezista testului.

Înainte de a începe aventura din emisiune, Claudia a făcut o dezvăluire care a stârnit controverse. Tânăra a povestit, în cadrul unui interviu, că și-a surprins partenerul în timp ce discuta cu una dintre prietenele sale. Momentul nu i-a fost deloc pe plac și a mărturisit că situația a deranjat-o foarte mult.

Cum arăta Ionuț Mocăniță în urmă cu câțiva ani

În mediul online au apărut de-a lungul timpului mai multe fotografii cu cei 10 concurenți înainte de participarea la emisiune. Iar dacă schimbarea de look a Claudiei Ion era deja vizibilă, nici Ionuț Mocăniță nu este departe de acest capitol. Imaginile mai vechi îl surprind pe hairstylist într-o ipostază diferită de cea cu care s-au obișnuit telespectatorii în prezent.

Diferențele pot fi puse, în mare parte, și pe seama trecerii anilor. Asta pentru că fotografiile au fost realizate într-o perioadă în care Ionuț avea o vârstă mult mai fragedă.

Motivul pentru care Mocăniță nu ar merge cu Andrușca la date

În cadrul uneia dintre edițiile emisiunii, Ionuț Mocăniță a stat de vorbă cu Lorenzo și a explicat de ce nu își dorește să petreacă prea mult timp alături de ispita Andrușca.

Ispita este cunoscută pentru stilul degajat și glumeț în cadrul conversațiilor sale, care pot ajunge uneori în zona unor discuții cu subînțeles.

Ionuț a mărturisit că preferă să evite astfel de situații, mai ales pentru că nu ar vrea ca partenera lui să fie pusă în situația de a urmări conversații cu tentă intimă între el și o altă femeie.

„Fix gândirea asta o am eu acum. Dacă ar fi vreodată să mă pun să o aleg pe Andrușca, nu aș alege niciodată așa. Cred că aș deranja-o foarte tare pe Claudia să mă duc cu cineva, inclusiv în casă, nu numai la date, care una, două spune vorbe cu tentă…”, a spus Ionuț Mocăniță la Insula Iubirii.

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