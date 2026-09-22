Nepotul lui Puya a căzut de la etajul 2, în timp ce se afla cu mama lui în locuință. Băiatul de 6 ani a fost operat de urgență

Puya trece printr-o perioadă dificilă, după ce nepotul său în vârstă de doar 6 ani a căzut de la balconul blocului în care locuia, pe capota unei mașini. Acesta a fost transportat de urgență la spital, acolo unde se află în aceste momente în operație. Părinții copilului sunt în proces de divorț, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.ro.

Nepotul lui Puya, în vârstă de doar șase ani, a fost transportat de urgență la spital. Minorul a căzut de la balconul locuinței mamei sale, într-o clipă de neatenție. Cel mic s-a prăbușit pe capota unei mașini parcate și a suferit o fractură de femur.

În aceste clipe, medicii îl supun unei intervenție chirurgicale, însă nu se cunosc mai multe detalii despre starea sa. La momentul impactului, copilul era conștient. Pe de altă parte, mama sa, alături de care era atunci când s-a produs incidentul, este posibil să fi consumat băuturi alcoolice. Mai mult decât atât, cel mic suferă și de alte probleme de sănătate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Nepotul lui Puya a căzut de la balcon

Copilul se afla în locuință împreună cu mama sa în momentul incidentului. Micuțul a căzut de la balconul situat la etajul doi, iar impactul a fost puternic, prăbușindu-se pe capota unei mașini aflate în parcare. În urma impactului, nepotul lui Puya a rămas conștient, însă a suferit o fractură la nivelul femurului.

A fost transportat de urgență la spital, acolo unde în aceste momente este operat. Deocamdată, nu se cunosc mai multe detalii despre starea sa sau dacă a suferit și alte răni.

Părinții copilului sunt în proces de divorț

Băiatul de doar șase ani ar mai avea și alte probleme de sănătate din spectrul autismului și se afla în grija mamei sale. Potrivit informațiilor obținute, femeia ar fi consumat alcool atunci când a avut loc incidentul. DGASPC a fost anunțat pentru efectuarea mai multor verificări în acest caz. Totodată, părinții copilului sunt în proces de divorț sau sunt deja separați.

Tatăl micuțului este fratele lui Puya, iar artistul nu a făcut momentan nicio declarație publică despre această situație neprevăzută. Mai mult decât atât, din cea mai recentă postare făcută de el se poate observa că se afla în studioul de înregistrări, alături de colegii săi, în momentul în care s-a aflat despre producerea tragediei.

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