Ce viteză avea Andrei Bordeianu în momentul accidentului, de fapt. Influencerul, mesaj pentru femeia care l-a lovit

Andrei Bordeianu
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Andrei Bordeianu a suferit un grav accident la finalul lunii august. Acesta este în continuare pe patul de spital, iar de curând a început o serie de videoclipuri pe pagina sa de socializare prin care povestește tot ce s-a întâmplat, dar și cum se simte în prezent.

Celebrul influencer, în vârstă de 29 de ani, se afla pe motocicletă în momentul accidentului. El a avut nevoie de intervenții chirurgicale și a precizat că recuperarea nu este deloc ușoară.

După primele dezvăluiri, acum, sportivul a făcut noi declarații importante cu privire la modul în care a simțit impactul nefericitului eveniment. Mai mult decât atât, a ținut să tragă un semnal de alarmă pentru toți participanții la trafic. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a simțit Andrei Bordeianu impactul accidentului pe care l-a suferit

Andrei Bordeianu a povestit în cel mai recent videoclip publicat în mediul online cum a fost din perspectiva lui accidentul cumplit. Acesta a explicat că avea o viteză de 70 km/h și nu a mai putut evita impactul.

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Influencerul a precizat că pentru câteva momente și-a pierdut cunoștința, iar apoi o altă persoană i-a sărit în ajutor. Durerile mari au început la scurt timp, după ce a fost transportat la spital.

„Circulam personal cu motorul pe bulevardul Expoziției, vă spun și vouă și aici și în declarații și poliției, mergeam cu maxim o viteză de 70 km la oră și această femeie mi-a ieșit direct în față, fără să se asigure, direct cu o plecare destul de puternică de pe loc și nu am mai avut timp decât să frânez un pic. Motocicleta a patinat, iar în momentul în care am văzut că nu mai pot face nimic, pentru că deja eram aproape în mașină cred că reacția mea a fost să mă pregătesc de impact.

După acest impact, când m-am lovit eu, atunci mi s-a stins totul, nu am mai știut absolut nimic. Am aflat la două, trei zile când mi-a fost arătat accidentul că practic m-am lovit în mașină și am făcut tumba în aer de două ori, după care am căzut jos. Eu m-am trezit, cred că la câteva minute, întins pe sol și am vrut să mă ridic.

Cineva de acolo care a fost foarte inimos și căreia îi mulțumesc tare mult că mi-a pus și gheață la picior, reușește să găsească telefonul meu care a fost intact și a zis că sună pe cineva și să nu mă ridic sub nicio formă de jos, bineînțeles că eu am încercat să mă ridic de jos, dar nu îmi mai simțeam picioarele și mâna stângă mă durea foarte rău și atunci am luat decizia să rămân acolo până când a venit ambulanța și m-a luat și de atunci au început durerile grave”, a declarat Andrei Bordeianu pe TikTok.

Andrei Bordeianu/ sursa foto: TikTok

Andrei Bordeianu/ sursa foto: TikTok

Ce concluzii a tras influencerul

Ulterior, el a continuat să vorbească despre femeia care se afla la volanul mașinii. Nici acum nu își explică la ce s-a gândit ea, însă tot ce își dorește după acest accident este ca șoferii să fie mai atenți în trafic. Andrei Bordeianu a tras un semnal de alarmă în acest sens.

„Nu știu ce a fost în capul doamnei aceleia, dacă vede acest clip nu am nevoie de nicio explicație din partea ei, m-am rugat Domnului și îi mulțumesc că din ce, în ce o iert, din ce în ce mai mult, dar din cauza ei și a neatenției ei, m-a pus la pat și sunt de o lună de zile la pat cu dureri și cu toate cele. Vreau să trageți cu toții o concluzie și să fiți mult mai atenți și mai vigilenți în trafic și să vă asigurați de 1.000 de ori, pentru că puteți produce accidente care pot produce morți.

Exact cum ați spus și voi, eu am avut mare noroc cu masa musculară care m-a salvat, pentru că cel mai probabil 95% din alți oameni care ar fi avut acest accident nu ar mai fi avut norocul meu și miracolul pe care l-a făcut Dumnezeu mie să pot să mai trăiesc și să am în continuare viața mea. Așa că, mare, mare grijă în trafic și cu asta vreau să motivez și să spun tuturor să aibă grijă mai ales față de motocicliști și față de toți participanți la trafic”, a mai adăugat el.

VEZI ȘI: Andrei Bordeianu, mesaj de pe patul de spital după accidentul cumplit: „Sunt imobilizat. Nu pot face nimic”

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