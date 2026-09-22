Imagini de neprivit. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box

Imagini de neprivit. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box
Galerie Foto 13
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Imaginile iadului sau ale calvarului. CANCAN.RO a intrat în posesia unei filmări greu de privit în care Cătălin Grozavu își lovește cu brutalitate actuala soție, cu pumnii. Secvențele surprinse cu ajutorul unei camere de supraveghere sunt de o violență greu de privit.

Dacă până acum vorbeam despre speculații sau despre mărturiile apropiaților Mădălinei Apostol ori ale actualei soții, declarații pe care Cătălin Grozavu le nega cu vehemență sau le sfida pur și simplu, de acum lucrurile iau o întorsătură complet diferită.

Cătălin Grozavu își agresează actuala soție:„Să vezi b*taie când o să te ridici!”

Mai multe persoane îl acuzau pe Cătălin Grozavu de comportament violent cu partenerele sale și de episoade de agresivitate maximă, însă nimeni nu își putea imagina gravitatea acestora. Poate că fiecare dintre noi își făcea propriile scenarii, însă puțini și-ar fi imaginat că lucrurile puteau ajunge la scene desprinse parcă dintr-un meci de box în care unul dintre partener este groggy.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
13 poze

Cătălin Grozavu, altercație cu actuala soție

Pe adresa redacției au ajuns imagini din intimitatea căminului în care care locuiau Cătălin Grozavu și Florina Grozavu. Cei doi au doi copii și femeia îi este încă soție. Asta în condițiile în care Cătălin Grozavu este, de mai bine de un an, într-o altă relație. Vorbim  despre aceeași femeie cu care acesta s-a prezentat și la înmormântarea Mădălinei Apostol.

Toate imaginile sunt surprinse în seara de 4 ianuarie a anului 2023. Imaginile sunt mai reale ca niciodată. Cei doi soți se aflau în livingul apartamentului lor, într-o ipostază destul de intimă, care nu prevestea nenorocirea ce urma să se abată asupra Florentinei. Din senin, gesturile aparent tandre s-au transformat în imagini desprinse parcă din filmele de groază.

Cătălin Grozavu a lăsat-o întinsă pe jos pe soția lui

Cătălin se năpustește asupra Florentinei și o aruncă de pe canapea, peste masă. Aceasta cade pe podea, iar Cătălin, asemenea unui luptător de MMA, începe să o lovească fără milă. Și nu oriunde, ci în zona capului, mai exact în ceafă. Urmează și trasul de păr, apoi din nou pumni. Menționăm că pe jos este gresie, iar Florentina s-a lovit puternic la cap.

După ce vede că soția lui a căzut și zace inertă, Cătălin, aparent aflat în stare avansată de ebrietate, se ridică, aranjează masa, apoi se așază pe canapea. Începe să vorbească singur sau cu soția lui, aflată în stare de inconștiență. Bărbatul o amenință verbal, spunându-i: „Să vezi bătaie când o să te ridici!”. Înjurăturile care urmează sunt greu de reprodus.

Menționăm că aceste imagini au fost înregistrare de o cameră de supraveghere montată în locuința celor doi.

NU RATA: Mărturii din iad: „A venit SMURD-ul după ce a leșinat”. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!

CITEȘTE ȘI: Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Marisa Paloma, dezvăluire în premieră despre nunta cu Liviu Stanciu! De ce nu au făcut pasul cel mare până acum!
Marisa Paloma, dezvăluire în premieră despre nunta cu Liviu Stanciu! De ce nu au făcut pasul cel mare până acum!
Eric de la Insula Iubirii va deveni tătic!? Fosta ispită masculină ne-a arătat testul de sarcină: „Îmi doresc trei copii”
Eric de la Insula Iubirii va deveni tătic!? Fosta ispită masculină ne-a arătat testul de sarcină: „Îmi doresc trei copii”
„Rivala” Mădălinei Apostol, victimă a lui Cătălin Grozavu. Ce spunea Florina la preselecțiile pentru Masterchef România
„Rivala” Mădălinei Apostol, victimă a lui Cătălin Grozavu. Ce spunea Florina la preselecțiile pentru Masterchef România
Ispita Eric Berinde i-a „suflat” iubita altui bărbat. Cum și-a cunoscut soția bărbatul fatal de la Insula Iubirii
Ispita Eric Berinde i-a „suflat” iubita altui bărbat. Cum și-a cunoscut soția bărbatul fatal de la Insula Iubirii
Eric Berinde îl critică pe Lorenzo de la Insula Iubirii. Fosta ispită masculină, mesaj pentru iubitul Nattashei: „Ai dat-o în bară, când greșești, nu mai vorbești”
Eric Berinde îl critică pe Lorenzo de la Insula Iubirii. Fosta ispită masculină, mesaj pentru iubitul Nattashei: „Ai dat-o în bară, când greșești, nu mai vorbești”
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Mediafax
STENOGRAME ȘOCANTE. Unde voia să FUGĂ Călin Georgescu?
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
Gandul.ro
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
Prosport.ro
Gigantul unde iubitul Simonei Halep e acționar și-a mutat ofensiva spre SUA! Compania duce modelul de la București, cu investitori români!
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Adevarul
„Arhitectură japoneză comandată de pe Temu”. Cum au cucerit Balcanii palatele cu turnulețe ridicate în România
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
Digi24
Reacția AUR după interceptarea lui Georgescu, în care îl menționează pe Simion
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Mediafax
Noua Miss Italia e româncă! Cine este tânăra care i-a dat gata pe membrii juriului
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce este boala celiacă, maladia rară cu care a fost diagnosticat Mircea Badea. Nu există tratament!
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, sesiune foto spectaculoasă într-o fustă transparentă: „Ai defecte?”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”
Click.ro
Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
Digi 24
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Taxa de pod de la Fetești dispare, iar rovinieta va ține cont de cât poluează mașina
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Digi24
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui Ionel Rusen „misiunea” pe care a avut-o
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
Promotor.ro
Lidl are un dispozitiv 5 în 1 pentru șoferi la doar 29 lei. Poate fi de folos în multe situații
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Experiment chinezesc făcut pe pământ românesc! „Cobaiul” experimentului este o mașină
go4it.ro
Experiment chinezesc făcut pe pământ românesc! „Cobaiul” experimentului este o mașină
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Descopera.ro
Ce se întâmplă la echinocțiul din 23 septembrie? Tot ce trebuie să știi!
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Go4Games
Record: câte jocuri video dezvoltate în România au fost lansate anul trecut
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
Gandul.ro
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Mediafax Italia
ULUITOR! O româncă este noua... MISS ITALIA 2026! Tatăl ei este tâmplar, iar mama...
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră al companiei: Zara ÎNCHIDE zeci de magazine!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.