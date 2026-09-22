Imagini de neprivit. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box

Imaginile iadului sau ale calvarului. CANCAN.RO a intrat în posesia unei filmări greu de privit în care Cătălin Grozavu își lovește cu brutalitate actuala soție, cu pumnii. Secvențele surprinse cu ajutorul unei camere de supraveghere sunt de o violență greu de privit.

Dacă până acum vorbeam despre speculații sau despre mărturiile apropiaților Mădălinei Apostol ori ale actualei soții, declarații pe care Cătălin Grozavu le nega cu vehemență sau le sfida pur și simplu, de acum lucrurile iau o întorsătură complet diferită.

Cătălin Grozavu își agresează actuala soție:„Să vezi b*taie când o să te ridici!”

Mai multe persoane îl acuzau pe Cătălin Grozavu de comportament violent cu partenerele sale și de episoade de agresivitate maximă, însă nimeni nu își putea imagina gravitatea acestora. Poate că fiecare dintre noi își făcea propriile scenarii, însă puțini și-ar fi imaginat că lucrurile puteau ajunge la scene desprinse parcă dintr-un meci de box în care unul dintre partener este groggy.

Pe adresa redacției au ajuns imagini din intimitatea căminului în care care locuiau Cătălin Grozavu și Florina Grozavu. Cei doi au doi copii și femeia îi este încă soție. Asta în condițiile în care Cătălin Grozavu este, de mai bine de un an, într-o altă relație. Vorbim despre aceeași femeie cu care acesta s-a prezentat și la înmormântarea Mădălinei Apostol.

Toate imaginile sunt surprinse în seara de 4 ianuarie a anului 2023. Imaginile sunt mai reale ca niciodată. Cei doi soți se aflau în livingul apartamentului lor, într-o ipostază destul de intimă, care nu prevestea nenorocirea ce urma să se abată asupra Florentinei. Din senin, gesturile aparent tandre s-au transformat în imagini desprinse parcă din filmele de groază.

Cătălin se năpustește asupra Florentinei și o aruncă de pe canapea, peste masă. Aceasta cade pe podea, iar Cătălin, asemenea unui luptător de MMA, începe să o lovească fără milă. Și nu oriunde, ci în zona capului, mai exact în ceafă. Urmează și trasul de păr, apoi din nou pumni. Menționăm că pe jos este gresie, iar Florentina s-a lovit puternic la cap.

După ce vede că soția lui a căzut și zace inertă, Cătălin, aparent aflat în stare avansată de ebrietate, se ridică, aranjează masa, apoi se așază pe canapea. Începe să vorbească singur sau cu soția lui, aflată în stare de inconștiență. Bărbatul o amenință verbal, spunându-i: „Să vezi bătaie când o să te ridici!”. Înjurăturile care urmează sunt greu de reprodus.

Menționăm că aceste imagini au fost înregistrare de o cameră de supraveghere montată în locuința celor doi.

NU RATA: Mărturii din iad: „A venit SMURD-ul după ce a leșinat”. Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-ar fi terorizat actuala soție!

CITEȘTE ȘI: Tentativă de omor şi un dosar închis. Noi dezvăluiri despre relaţia dintre Mădălina Apostol şi Cătălin Grozavu