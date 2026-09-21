Eric Berinde îl critică pe Lorenzo de la Insula Iubirii. Fosta ispită masculină, mesaj pentru iubitul Nattashei: „Ai dat-o în bară, când greșești, nu mai vorbești”

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După ediția din acest weekend de la Insula Iubirii, atunci când Lorenzo a făcut o mișcare neașteptată, Eric Berinde, a avut multe de spus. Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe Insulă, fosta ispită masculină i-a dat mai multe sfaturi și chiar l-a criticat pentru modul în care a încercat să „dreagă” lucrurile cu Andrușca. În plus, după dezvăluirile făcute de iubitul Nattashei, atunci când toată lumea a aflat că a fost căsătorit și are trei copii, Eric vine cu o nouă ipoteză legată de preferințele lui. 

Lorenzo de la Insula Iubirii a luat prin surprindere pe toată lumea atunci când a dezvăluit faptul că este tatăl a trei copii și are un divorț la activ. Eric Berinde, fostă ispită de la Insula Iubirii, ne-a spus că probabil alegerea lui de a avea o relație în prezent cu o dominatoare este în strânsă legătură cu suferința prin care a trecut după divorț. Mai în glumă, mai în serios, fosta ispită masculină din cadrul show-ului de la Antena 1 i-a dat și niște sfaturi concurentului. Emisiunea CANCAN pe Insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.00, pe canalul de YouTube CANCAN.

Eric Berinde, mesaj pentru Lorenzo de la Insula Iubirii: „Ai dat-o în bară”

Eric Berinde: Nattasha se distrează mișto, se duce pe lângă băieții ispite, dar nu există atingeri, își vede de treaba ei. Lorenzo, la fel. Dar a dat-o în bară cu ce a făcut el acolo. Când greșești, nu mai vorbești!

CANCAN.RO: Aș vrea să detaliem puțin discuția pe care a avut-o el cu Andrușca.

Eric Berinde: Da, nu mai fi filosof Lorenzo, ai făcut-o, las-o așa! Acum te duci mai rău în jos, crede-mă!

CANCAN.RO: Pentru context, Lorenzo i-a propus un nou date Andrușcăi, în care să regleze cumva lucrurile.

Eric Berinde: Acolo ești filmat din toate unghiurile. Au niște boom-uri pe vilă, care captează sunetul și imaginile la distanță mare. Nu avea rost să mai meargă și să-i mai spună ceva fetei. Mai rău s-a afundat.

Eric Berinde, mesaj pentru Lorenzo de la Insula Iubirii

CANCAN.RO: Pe de altă parte, au existat dezvăluirile la carte nimeni nu se aștepta. Lorenzo este tată, are trei copii, a fost căsătorit. Cât de mare este saltul de la o familie, la o relație cu o dominatoare?

Patricia: E ceva neobișnuit, nu e un job pe care să-l găsești peste tot. Dar oamenii în afară au o altă mentalitate acolo.

Eric Berinde: Eu mă gândeam, dacă el a avut o suferință foarte mare după căsnicie, de ce și-a luat o dominatoare lângă el. O dominatoare înseamnă o femeie foarte puternică. El a spus că nu a fost dominat de Nattasha, dar pote și-a transformat durerea emoțională în durere fizică.

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