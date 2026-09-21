Google, amendată cu 403 milioane de euro pentru încălcarea regulilor UE privind datele personale. Cum răspunde compania

Google a primit o amendă de peste 400 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Comisia pentru Protecția Datelor (DPC) din Irlanda a inițiat o anchetă privind Google Ireland în urmă cu șase ani, în urma unor plângeri formulate de mai multe organizații europene pentru drepturile consumatorilor cu privire la modul în care gigantul tehnologic prelucrează datele de localizare. DPC a analizat legalitatea și corectitudinea prelucrării datelor de localizare, precum și obligațiile Google privind responsabilitatea în temeiul GDPR.

Autoritatea irlandeză a constatat că utilizatorii Google ar fi putut să nu știe că informațiile privind locația lor erau folosite inclusiv pentru personalizarea reclamelor sau pentru deducerea intereselor acestora, potrivit The Guardian.

Google, amendată cu 403 milioane de euro

DPC a aplicat Google amenzi administrative în valoare totală de 403 milioane de euro. Este a patra cea mai mare sancțiune aplicată de autoritatea irlandeză de la intrarea în vigoare a GDPR.

Graham Doyle, comisar adjunct al DPC, a explicat că informațiile privind localizarea pot îmbunătăți considerabil anumite servicii online, dar pot dezvălui în același timp numeroase detalii despre viața privată a unei persoane.

„Datele de localizare pot aduce atât beneficii, cât și prejudicii persoanelor”, a explicat reprezentantul DPC.

Autoritatea susține că, din cauza problemelor identificate în practicile Google, unii utilizatori ar fi putut să nu fie conștienți de modul în care erau folosite informațiile despre locația lor.

DPC a criticat și perioada pentru care Google a păstrat anumite date de localizare, apreciind că stocarea acestora mai mult decât era necesar a amplificat pierderea controlului utilizatorilor asupra propriilor informații.

Google a primit un termen de șase luni pentru a aduce practicile vizate de decizie în conformitate cu normele GDPR.

Cum răspunde Google după amenda de sute de milioane de euro

Google susține că investigația se referă la practici mai vechi, care între timp au fost modificate.

Compania afirmă că, în ultimii ani, a făcut mai multe schimbări în ceea ce privește modul în care utilizatorii își pot controla informațiile despre locație și perioada pentru care acestea sunt păstrate.

Printre măsurile introduse se numără posibilitatea ștergerii automate a anumitor informații după o perioadă stabilită, precum și mai multe opțiuni pentru administrarea datelor folosite în personalizarea serviciilor.

Google susține, de asemenea, că a schimbat modul de funcționare al serviciului Timeline, astfel încât informațiile respective să poată fi stocate direct pe dispozitivul utilizatorului.

Compania a subliniat că decizia autorității irlandeze privește politici istorice și că practicile sale actuale diferă de cele analizate în cadrul investigației.

DPC mai are în desfășurare alte trei investigații de amploare care vizează Google, toate aflându-se într-un stadiu avansat.

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