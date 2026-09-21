Google, amendată cu 403 milioane de euro pentru încălcarea regulilor UE privind datele personale. Cum răspunde compania

Google, amendată cu 403 milioane de euro pentru încălcarea regulilor UE privind datele personale. Cum răspunde compania
Foto: Colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Google a primit o amendă de peste 400 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR).

Comisia pentru Protecția Datelor (DPC) din Irlanda a inițiat o anchetă privind Google Ireland în urmă cu șase ani, în urma unor plângeri formulate de mai multe organizații europene pentru drepturile consumatorilor cu privire la modul în care gigantul tehnologic prelucrează datele de localizare. DPC a analizat legalitatea și corectitudinea prelucrării datelor de localizare, precum și obligațiile Google privind responsabilitatea în temeiul GDPR.

Autoritatea irlandeză a constatat că utilizatorii Google ar fi putut să nu știe că informațiile privind locația lor erau folosite inclusiv pentru personalizarea reclamelor sau pentru deducerea intereselor acestora, potrivit The Guardian.

Google, amendată cu 403 milioane de euro

DPC a aplicat Google amenzi administrative în valoare totală de 403 milioane de euro. Este a patra cea mai mare sancțiune aplicată de autoritatea irlandeză de la intrarea în vigoare a GDPR.

Graham Doyle, comisar adjunct al DPC, a explicat că informațiile privind localizarea pot îmbunătăți considerabil anumite servicii online, dar pot dezvălui în același timp numeroase detalii despre viața privată a unei persoane.

„Datele de localizare pot aduce atât beneficii, cât și prejudicii persoanelor”, a explicat reprezentantul DPC.

Autoritatea susține că, din cauza problemelor identificate în practicile Google, unii utilizatori ar fi putut să nu fie conștienți de modul în care erau folosite informațiile despre locația lor.

DPC a criticat și perioada pentru care Google a păstrat anumite date de localizare, apreciind că stocarea acestora mai mult decât era necesar a amplificat pierderea controlului utilizatorilor asupra propriilor informații.

Google a primit un termen de șase luni pentru a aduce practicile vizate de decizie în conformitate cu normele GDPR.

Sursa foto: Shutterstock

Cum răspunde Google după amenda de sute de milioane de euro

Google susține că investigația se referă la practici mai vechi, care între timp au fost modificate.

Compania afirmă că, în ultimii ani, a făcut mai multe schimbări în ceea ce privește modul în care utilizatorii își pot controla informațiile despre locație și perioada pentru care acestea sunt păstrate.

Printre măsurile introduse se numără posibilitatea ștergerii automate a anumitor informații după o perioadă stabilită, precum și mai multe opțiuni pentru administrarea datelor folosite în personalizarea serviciilor.

Google susține, de asemenea, că a schimbat modul de funcționare al serviciului Timeline, astfel încât informațiile respective să poată fi stocate direct pe dispozitivul utilizatorului.

Compania a subliniat că decizia autorității irlandeze privește politici istorice și că practicile sale actuale diferă de cele analizate în cadrul investigației.

DPC mai are în desfășurare alte trei investigații de amploare care vizează Google, toate aflându-se într-un stadiu avansat.

CITEȘTE ȘI:

Rețelele sociale ne strică vacanțele fără să ne dăm seama. 74% dintre turiști se confruntă cu aceeași problemă

Fostul șef al Google, Eric Schmidt, are o relație cu o femeie cu 43 de ani mai tânără. Miliardarul este, însă, căsătorit

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Imagini de pe Bulevardul Tineretului, unde un balcon s-a prăbușit peste o mașină parcată. Pompierii au intervenit de urgență
Imagini de pe Bulevardul Tineretului, unde un balcon s-a prăbușit peste o mașină parcată. Pompierii au intervenit de urgență
Vortexul polar aduce ninsori în România. Temperaturile vor scădea brusc începând de marți, 22 septembrie
Vortexul polar aduce ninsori în România. Temperaturile vor scădea brusc începând de marți, 22 septembrie
Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe marți, 22 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 22 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 22 septembrie, de la ora 15.00, pe Gândul. Invitată: Corina Drăgotescu
După moartea unchiului său, un italian a descoperit peste 1 milion de euro în seiful lui. Motivul ireal pentru care nu poate cheltui niciun ban
După moartea unchiului său, un italian a descoperit peste 1 milion de euro în seiful lui. Motivul ireal pentru care nu poate cheltui niciun ban
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Mediafax
Merg la cinema, dar nu se uită la film. Obiceiul bizar care începe să cucerească Europa
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Gandul.ro
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Prosport.ro
Simona Halep, la ziua de naștere a fiului fondatorului celei mai mari bănci din România! Puzderie de vedete pentru Patrick Ciorcilă: Andreea Esca și Adrian Mutu, printre invitați
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Adevarul
Recenziile negative de pe Facebook au costat-o 8.800 de lei. Aproape 50 de programări au fost anulate
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Digi24
Răzvan Leu, prima declarație despre plângerea împotriva lui Călin Georgescu: „Am avut încredere deplină”
Alertă pe aeroport. Ce specie invazivă a adus un pasager în bagaj
Mediafax
Alertă pe aeroport. Ce specie invazivă a adus un pasager în bagaj
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
La 46 de ani, Corina Bud e mândră de cum arată și nu se teme să își expună corpul pe internet! Solista a postat o fotografie nud
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Click.ro
Au fost biciuiți în public pentru adulter! Scene șocante în Indonezia
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Digi 24
Procurorii au găsit acasă la Călin Georgescu un document fals care atestă că ar fi senator de Malta. Precizări oficiale
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Digi24
Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor.ro
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Vecină, vrei banane sau căpșuni?
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
go4it.ro
Scule Parkside pentru reparații auto în oferta Lidl
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Descopera.ro
Mituri despre vreme pe care toată lumea le crede!
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Go4Games
Blizzard urmează să lanseze Diablo V. Primele imagini și detalii
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Gandul.ro
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Mediafax Italia
Scumpire-șoc de aproape 60%! A EXPLODAT PREȚUL unui produs banal pe care îl cumpără toți românii
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Mediafax Spania
Nu te-ai fi așteptat! Un pilot DEZVĂLUIE care sunt CELE MAI MARI PROBLEME într-un avion!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.