De ce s-au certat Nelson Mondialu și Serghei Mizil, de fapt: „Am fost la nunta băiatului lui Costel Corduneanu și a venit și el”

Serghei Mizil vorbește despre conflictul cu Nelson Mondialul
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Serghei Mizil a povestit, la Dan Capatos Show, cum a început conflictul dintre el și Nelson Mondialu. Cei doi ar fi avut, inițial, o relație apropiată și chiar au realizat mai multe emisiuni împreună. Ulterior, lucrurile s-au schimbat, iar Nelson Mondialu ar fi început să-l atace public pe Serghei. Vezi toate detaliile în exclusivitate pe CANCAN.RO!

De ce s-au certat Nelson Mondialu și Serghei Mizil

Serghei Mizil a explicat că relația lor a continuat după primele apariții televizate împreună. Acesta și-a amintit că a mers inclusiv acasă la Nelson Mondialu, unde au filmat o emisiune. Vezi emisiunea integrală aici!

„Când a venit aici, l-am dus, am mâncat, am băut. După aceea am fost la el acasă, am făcut o emisiune. După aceea am fost la nunta băiatului lui Costel Corduneanu, și a venit și el acolo. Unul din neam a făcut o glumă și i-a luat banii. I-a luat banii așa, la vrăjeală… ca între oameni așa. După aia a susținut că a venit în București și nu l-am băgat în seamă. Nu m-a căutat. Eu nu ghicesc.”

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Serghei Mizil, confesiuni despre tinerețea sa

În cele din urmă, atacurile lui Nelson Mondialu ar fi devenit suficient de dese încât povestea să ajungă la urechile lui Serghei. Se pare că fanii acestuia nu au ezitat și i-au transmis lui Mizil toate cuvintele „de laudă” pe care Nelson le spune la adresa acestuia.

„Mă uit eu la Nelson și mă și interesează pe mine ce spune? Îmi scriau oamenii. Mi-a spus și mie cineva. Îți dai seama că nici nu mai plec acum de grija lui. Așa de supărat… că încă mai mă duc la avion. A început să mă facă securist.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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