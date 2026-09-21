Glumiseră că bebelușul s-ar putea naște în mașină, apoi chiar s-a întâmplat! Poveste incredibilă în San Francisco

Un ambuteiaj uriaș din San Francisco s-a transformat în locul unei nașteri pe care Karollyn și partenerul ei, Nate, nu o vor uita niciodată. Cei doi se îndreptau spre spital când traficul din Golden Gate Park s-a blocat complet, iar contracțiile femeii au devenit tot mai puternice. Ambulanța chemată la fața locului nu a mai putut înainta printre mașini, iar paramedicii au fost nevoiți să-și abandoneze autospeciala la câteva străzi distanță și să continue pe jos. În acele minute decisive s-a produs însă o coincidență incredibilă: într-una dintre mașinile prinse în același ambuteiaj se afla Katie Higgins, o femeie care se pregătise cu mai bine de zece ani în urmă pentru a acorda asistență și sprijin femeilor în timpul nașterii. A coborât din mașină, a alergat spre viitoarea mamă și a ajutat-o să-și aducă fetița pe lume chiar pe marginea drumului.

Se îndreptau spre spital când traficul s-a blocat complet

Potrivit San Francisco Standard, totul s-a petrecut sâmbătă după-amiază, când Nate o conducea pe Karollyn spre spital, traversând Golden Gate Park. Pe Crossover Drive, în apropiere de Martin Luther King Jr. Drive, traficul s-a blocat însă atât de rău încât mașinile nu mai puteau înainta.

Karollyn era deja în travaliu, iar contracțiile deveneau tot mai puternice, astfel că cei doi și-au dat seama că nu mai puteau aștepta liniștiți eliberarea șoselei. Nate a tras mașina pe marginea drumului și a sunat la 911, puțin după ora 16:30.

Ambulanța a fost trimisă imediat, însă echipajul de intervenție s-a lovit de aceeași problemă care îi împiedicase pe viitorii părinți să ajungă la spital. Traficul era atât de aglomerat încât paramedicii au fost nevoiți să lase ambulanța la câteva străzi distanță și să alerge spre locul în care se afla femeia.

Până să ajungă salvatorii, cineva din coloana de mașini înțelesese deja ce se întâmpla.

O moașă se afla, din întâmplare, la doar câteva mașini distanță

Katie Higgins se îndrepta spre meciul de fotbal al copilului său atunci când a rămas blocată în același ambuteiaj. Coloana se mișca atât de greu încât familia oprise motorul mașinii.

Katie trimitea mesaje pentru a anunța că va întârzia și îi avertiza pe ceilalți să nu aleagă traseul respectiv, când ea și soția sa au observat agitația produsă la câteva mașini distanță.

„La început am crezut că are legătură cu orice ar fi provocat traficul, dar apoi a devenit clar că era vorba despre cu totul altceva”, a povestit Higgins.

Soția ei a îndemnat-o să intervină, iar Katie a coborât imediat și a alergat spre locul în care se afla Karollyn.

Higgins se pregătise cu mai bine de un deceniu în urmă pentru a acorda sprijin femeilor în timpul travaliului și al nașterii, însă renunțase la această direcție profesională pentru a se concentra asupra propriei familii. Tocmai această pregătire avea să devină esențială într-un moment în care paramedicii încă încercau să ajungă la femeia aflată în travaliu.

Oamenii din trafic au început să aducă pături și mănuși

În jurul viitoarei mame se adunaseră deja mai mulți necunoscuți, iar fiecare încerca să ajute cu ceea ce avea la îndemână. O persoană a adus o pătură, alta a venit cu mănuși medicale, iar Katie Higgins s-a apropiat de Karollyn și a început să o ghideze în timpul nașterii.

I-a explicat cum să respire și i-a cerut să-i imite sunetele, folosind un ton jos, gutural, care să o ajute în timpul efortului de expulzie.

Nu a mai fost nevoie de mult timp. După numai câteva împingeri, copilul a venit pe lume, înainte ca paramedicii să reușească să ajungă la ei.

„A fost atât de suprarealist”, și-a amintit Higgins.

Când salvatorii au ajuns în sfârșit la fața locului, Cielle Ray se născuse deja, pe marginea drumului, în mijlocul unui ambuteiaj din Golden Gate Park.

Paramedicii și-au lăsat ambulanța în urmă și au venit pe jos

După sosirea echipajului medical, Karollyn a fost urcată în ambulanță pentru a fi transportată la spital. Katie Higgins nu a considerat însă că ajutorul său trebuia să se oprească acolo.

Ea s-a oferit să conducă mașina cuplului până la spital, astfel încât Nate să poată merge în ambulanță alături de partenera sa și de fetița lor nou-născută.

Higgins a rămas în contact cu familia și în ziua următoare și le-a cerut permisiunea înainte de a povesti public ceea ce se întâmplase.

„Am fost extrem de norocoși că am avut parte de sprijinul pe care l-am avut, mai ales din partea unor profesioniști din domeniul medical care se aflau blocați în același trafic”, a transmis familia într-o declarație distribuită prin compania de ambulanță American Medical Response.

Părinții au menționat-o în mod special pe femeia care a intervenit și a ajutat-o pe Karollyn să treacă prin acele minute până la sosirea paramedicilor.

Cu puțin timp înainte, un străin îi salvase chiar ei copilul

Pentru Katie Higgins, întâmplarea a avut o semnificație aparte, deoarece propria familie trecuse recent printr-o urgență medicală în care ajutorul unui necunoscut fusese decisiv.

În timpul unei călătorii în Germania, unde familia mersese să viziteze rudele soției sale, unul dintre copiii lor a intrat în șoc anafilactic. Familia nu avea asupra sa medicamentele necesare pentru tratarea reacției severe, iar un străin a intervenit.

„Mi-au salvat viața fiicei”, a povestit Higgins.

Faptul că acum ea se găsea, din pură întâmplare, în locul potrivit pentru a ajuta o altă familie aflată într-o situație medicală de urgență i s-a părut o modalitate prin care putea întoarce binele pe care îl primise.

Întreaga succesiune de evenimente i-a dat senzația că trăiește o poveste desprinsă dintr-un film.

Tocmai în ziua în care trebuiau să ajungă la spital traficul devenise infernal

Nate și Karollyn nu aleseseră un traseu neobișnuit spre spital. Dimpotrivă, Nate a explicat că era un drum pe care îl parcurgea în fiecare dimineață pentru a ajunge la serviciu și pe care, în mod normal, nu întâmpina asemenea probleme.

În acea după-amiază însă, mai multe evenimente au contribuit la formarea unui ambuteiaj neobișnuit de mare. Caltrans închisese un tronson al Highway 101 pentru lucrări de refacere a carosabilului, ceea ce a împins numeroși șoferi către 19th Avenue, Park Presidio și străzile din jur.

În același timp, un accident în care au fost implicate mai multe mașini pe 19th Avenue a agravat blocajul din apropierea limitei sudice a parcului.

Culmea este că viitorii părinți glumiseră înainte despre posibilitatea ca bebelușul lor să vină pe lume în mașină.

„Am ales un traseu pe care merg în fiecare dimineață la serviciu fără nicio problemă și se întâmplă ca tocmai ziua în care traficul a fost cel mai rău să fie ultima zi în care aveam nevoie de asta”, a spus Nate.

Fetița s-a născut sănătoasă pe marginea drumului

Departamentul de Pompieri din San Francisco a felicitat familia pentru venirea pe lume a fetiței sănătoase și a descris nașterea drept rezultatul unei mobilizări extraordinare.

„Venirea ei pe lume este o adevărată dovadă de devotament, compasiune și muncă în echipă”, au transmis reprezentanții departamentului.

Nașterile care se produc înainte ca echipajele de urgență să ajungă la mamă sunt rare. Potrivit datelor International Academies of Emergency Dispatch citate de publicația americană, aproximativ 2,1% dintre apelurile la 911 legate de sarcină sau naștere se încheie cu venirea copilului pe lume înainte de sosirea paramedicilor.

Zona San Francisco a mai fost însă scena unor asemenea nașteri spectaculoase. În decembrie 2025, o femeie a născut pe bancheta din spate a unui automobil autonom Waymo în timp ce se îndrepta spre spital, iar în 2018 un cuplu și-a adus pe lume băiatul pe Interstate 880 după ce rămăsese blocat în spatele unui accident.

Golden Gate Park mai fusese scena unei nașteri neplanificate și în 2016, când o femeie a născut în apropierea Rose Garden înainte de sosirea echipajelor de pompieri.

Pentru Karollyn și Nate însă, povestea va rămâne una singură: drumul obișnuit către spital s-a terminat pe marginea șoselei, iar femeia de care aveau nevoie în acele minute se afla, printr-o coincidență incredibilă, blocată la doar câteva mașini distanță.

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