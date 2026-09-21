Singurul bărbat pe care Mădălina Apostol l-a „iubit cel mai mult”. Adhiambo Rose: „Spunea că l-a întâlnit prea târziu”

Fotomodelul Adhiambo Rose, prietenă a Mădălinei Apostol, a făcut noi dezvăluiri despre relațiile regretatei vedete. La Dan Capatos Show, Rose a vorbit despre Nick Rădoi și Cătălin Grozavu. Aceasta a povestit ce știa despre cât de mult l-a iubit Mădălina pe Cătălin, dar și despre perioada în care ea și milionarul Nick Rădoi erau în discuții înainte ca Mădălina să plece în America. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Rose spune că nu știa exact ce îi promitea Nick Rădoi Mădălinei în timpul convorbirilor telefonice. Potrivit fotomodelului, Mădălina nu îi dezvăluia ce se întâmpla în relația cu milionarul stabilit în America. Vezi emisiunea integrală aici!

„I-a și spus odată că e cu mine și că sunt și eu. Am zis că nu vreau să vorbesc cu el. Nu știu ce îi promitea Nick atunci când vorbeau. Nu povestea. Ea nu arăta nimic.”

Bărbatul pe care Mădălina Apostol l-a „iubit cel mai mult”

Despre Cătălin Grozavu, Rose povestește o iubire care ar fi fost la superlativ între cei doi. Supermodelul susține că Mădălina vorbea cu multă dragoste despre Cătălin și despre fiica pe care o aveau împreună.

„Ei îi plăcea foarte tare de el. O iubea foarte tare pe Miriam, pentru că e o diferență de un an între fetița mea și a ei. Chiar ne-am întâlnit la un club în Constanța, unde era cu toată lumea, și vorbea încântată despre el (n.r. Cătălin Grozavu). Spunea că e omul pe care l-a întâlnit prea târziu. L-a iubit enorm. L-a iubit, din ce știu eu, din toate poveștile ei de iubire, pe el l-a iubit cel mai mult. A spus că era visul ei să facă o fată și l-a făcut bărbatul perfect.”

Dan Capatos a analizat situația și a ridicat întrebarea dacă relația era, într-adevăr, ceea ce Mădălina își dorea. Ba mai mult, la polul opus rămâne întrebarea: a fost Mădălina femeia pe care și-a dorit-o Cătălin?

„În momentul în care ai aceste dorințe, întâlnești omul potrivit, te îndrăgostești foarte mult de el și te desparți foarte repede… Încerc să bănuiesc, poate a lăsat-o el. Dacă ea era înnebunită după el și și-a dorit fetița, a găsit bărbatul perfect, tot ea ar fi inițiat despărțirea? Mă gândesc și eu acum, pe cale logică.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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