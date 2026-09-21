Prințul Andrew, într-o situație incertă la șapte luni după ce a fost arestat. De ce s-a blocat ancheta în cazul Epstein

Andrew Mountbatten-Windsor este în continuare anchetat, la șapte luni după ce a fost arestat în cadrul unei anchete privind presupuse fapte comise în perioada în care era reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț și investiții. Ancheta ar întâmpina dificultăți din cauza accesului la documente originale aflate în Statele Unite.

Andrew Mountbatten-Windsor, în vârstă de 66 de ani, a fost arestat pe 19 februarie, fiind suspectat de abuz în serviciu. După ce a fost audiat de polițiști, acesta a fost eliberat fără să fie pus sub acuzare, însă a rămas sub investigație, scrie Radar Online.

Ancheta vizează acuzații referitoare la perioada 2001-2011, când fratele Regelui Charles a ocupat funcția de reprezentant special al Marii Britanii pentru comerț și investiții.

Printre aspectele analizate se numără acuzațiile potrivit cărora Andrew i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informații guvernamentale confidențiale. Fostul prinț a negat în mod constant că ar fi comis fapte ilegale.

La șapte luni de la arestare, apropiații lui Andrew susțin că acesta trăiește într-o stare de incertitudine în așteptarea unei decizii a autorităților.

Fostul prinț Andrew s-a retras la Sandringham

Andrew și-a petrecut o mare parte din ultimele luni la Sandringham, unde locuiește la Marsh Farm, și ar fi fost sfătuit să evite expunerea publică pe durata investigației.

Deși nu există condiții oficiale care să îi interzică să călătorească, o sursă apropiată fostului prinț susține că acesta nu își poate continua viața în mod obișnuit cât timp ancheta rămâne deschisă.

„Deși nu există condiții oficiale care să îl împiedice să călătorească, în realitate nu se poate îndepărta prea mult de casă. Nu își poate trăi viața normală cât timp investigația poliției continuă”, a declarat sursa.

Apropiații lui Andrew au negat, de asemenea, informațiile potrivit cărora acesta ar fi petrecut recent o vacanță în sudul Franței.

Relațiile sale cu membrii Familiei Regale ar fi devenit și ele mai limitate. Andrew ar fi vorbit foarte puțin cu Regele Charles în ultima perioadă, însă ar continua să țină legătura cu Prințesa Anne și Prințul Edward.

Ce întârzie ancheta în cazul fostului prinț

Unul dintre obstacolele întâmpinate de anchetatorii britanici ar fi accesul la documentele originale aflate în Statele Unite.

Poliția colaborează cu Departamentul de Justiție al SUA pentru a obține informații care ar putea avea legătură cu investigația.

Autoritățile britanice încearcă să obțină versiunile originale ale unor e-mailuri și documente din dosarele Epstein, în loc să se bazeze exclusiv pe materialele făcute deja publice de autoritățile americane.

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