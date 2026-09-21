Cindy Crawford, în doliu! Fiul său, Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani

Cindy Crawford, în doliu! Fiul său, Presley Gerber, a murit la doar 27 de ani
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Presley Gerber, fiul celebrului model Cindy Crawford și al omului de afaceri Rande Gerber, a murit la doar 27 de ani. Tânărul și-a găsit sfârșitul într-un centru de recuperare din Los Angeles. Circumstanțele exacte ale morții sale nu au fost, deocamdată, dezvăluite.

Fiul lui Cindy Crawford a crescut în atenția publicului și a urmat încă de la o vârstă fragedă drumul părinților săi în lumea modei. Presley a devenit model și a colaborat cu mai multe branduri importante, iar în 2018 a primit una dintre cele mai cunoscute oportunități din cariera sa. La 18 ani, a fost ales pentru o campanie internațională Calvin Klein Jeans, în care a apărut împreună cu sora lui, Kaia Gerber.

Presley Gerber a murit într-un centru de recuperare

În spatele imaginii de tânăr model s-au aflat însă și perioade dificile. În 2019, Presley Gerber a intrat în atenția poliției după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului. În urma cazului, instanța i-a impus o perioadă de trei ani de supraveghere și participarea la un program destinat persoanelor ce au consumat băuturi alcoolice și erau sacționate.

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Sursa foto: Instagram

În ultimii ani, tânărul s-ar fi confruntat cu probleme legate de consumul de substanțe și ar fi încercat să urmeze un proces de recuperare. Faptul că decesul s-a produs într-o astfel de unitate readuce în atenție dificultățile prin care a trecut. Până în acest moment, autoritățile nu au dezvăluit motivul de deces al lui Presley Gerber.

Tânărul era activ pe rețelele de socializare și făcea postări în mod frecvent. El a vorbit în trecut fără rețineri despre dificultățile sale emoționale. Într-o postare publicată pe Instagram în noiembrie anul trecut, acesta a anunțat o serie dedicată sănătății mintale, prin care și-a propus să încurajeze conversațiile sincere despre problemele pe care oamenii aleg, de multe ori, să le țină ascunse.

Presley Gerber lasă în urmă familia și prietenii, care îi vor simți lipsi, dar și o carieră începută încă din adolescență în industria modei.

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