Reacția ilară a lui Cheloo după ce Irina Fodor a deschis cursa alături de un robot: ”Avem o aversiune patologică”

Reacția ilară a lui Cheloo după ce Irina Fodor a deschis cursa alături de un robot: ”Avem o aversiune patologică”
Cheloo
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Ediția difuzată pe 20 septembrie 2026 a emisiunii „Asia Express: Drumul Mătăsii” i-a purtat pe concurenți într-un decor complet diferit față de etapele de până acum. Competiția a ajuns în Shenzhen, unul dintre cele mai importante centre tehnologice ale Chinei, iar atmosfera din cursă a fost marcată încă de la început de o apariție care i-a luat prin surprindere pe participanți.

Irina Fodor a dat startul unei noi etape într-un mod neobișnuit. Prezentatoarea nu a apărut singură în fața concurenților, ci alături de un robot, element care a atras imediat atenția tuturor. Apariția dispozitivului a provocat reacții diferite în rândul participanților, iar Loredana Chivu și Cheloo s-au numărat printre cei care au privit cu surprindere noul „personaj” al competiției.

Cheloo, speriat de un robot la Asia Express

Pentru concurenți, întâlnirea cu robotul nu a fost însă doar un moment spectaculos menit să marcheze intrarea într-un oraș cunoscut pentru dezvoltarea sa tehnologică. Dispozitivul a făcut parte din atmosfera unei ediții în care tehnologia și provocările specifice orașului Shenzhen au devenit elemente importante ale cursei.

În mod obișnuit, concurenții pornesc în fiecare etapă cu obiectivul de a găsi rapid transport, de a îndeplini misiunile și de a ajunge înaintea celorlalte echipe la punctele indicate de producători. De această dată, însă, începutul cursei le-a oferit o imagine neobișnuită pentru formatul emisiunii: un robot care a interacționat cu participanții și le-a transmis un mesaj de bun venit în China.

Momentul a fost cu atât mai interesant pentru Cheloo, care a avut o reacție vizibilă la apariția robotului. Artistul a lăsat să se înțeleagă faptul că tehnologia de acest tip nu se află printre lucrurile care îi provoacă entuziasm. Reacția sa a devenit rapid unul dintre momentele memorabile de la începutul ediției, mai ales că prezența robotului a fost complet neașteptată pentru concurenți.

„Noi avem o aversiune patologică față de roboți, roboți de bucătărie, orice tip de robot. Nici electrocasnicele nu îmi plac. Când văd chestia aia care amestecă albușul de ou cu zahăr, (…) deci mor, nu îmi trebuie”, a spus Cheloo.

După momentul întâlnirii cu robotul, Irina Fodor le-a dezvăluit participanților următoarea provocare. Concurenții au primit o misiune care i-a scos din tiparul obișnuit al probelor întâlnite pe parcursul competiției. Aceștia au trebuit să intre în rolul unor reporteri Antena 1 și să se adapteze unei situații în care comunicarea, atenția și capacitatea de a transmite informații au devenit esențiale.

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Câți bani a primit Cheloo de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2026

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