Mirela Retegan lămurește controversa cu Cheloo de la Asia Express. Artistul a avut o replică dubioasă pentru Maya, fiica ei

Un nou sezon Asia Express a luat startul, iar Cheloo a reușit să îi revolte pe fanii emisiunii încă de la primul episod. Mulți dintre cei care privesc show-ul de la Antena 1 s-au sesizat după ce artistul i-a aruncat o replică, tăioasă după cum au spus mulți, fiicei Mirelei Retegan. Fondatoarea Găștii Zurli a fost asaltată de mesaje și a venit acum cu un răspuns.

În cadrul primului episod Asia Express, concurenții au trebuit să își care bagajele grele pe un traseu destul de anevoios. Iar la un moment dat, Cheloo s-a oferit să o ajute pe Maya cu geamantanul greu pe care îl căra, însă, odată cu ajutorul, a venit și o replică pe care mulți au considerat-o nepotrivită.

Mai ales după ce i-a luat bagajul, Cheloo i-a spus Mayei că dacă îl depășește în cursă o bate de față cu mama sa. Ei bine, replica acestuia pare că i-a enervat serios pe fanii emisiunii, care au asaltat-o pe Mirela Retegan cu mesaje de îngrijorare.

Mirela Retegan, reacție după replica lui Cheloo

După ce a primit o mulțime de mesaje pe această temă și a văzut că oamenii îl condamnă pe Cheloo, Mirela Retegan a simțit nevoia să reacționeze. Aceasta a ținut să liniștească apele și a punctat că replica artistului a fost doar o glumă și chiar a apreciat gestul său de a ajuta-o pe Maya.

„Nu vreau să-i stric lui Cheloo imaginea de băiat rău, dar trebuie să răspund la foarte multele reacții legate de replica lui Cheloo din primul episod: «te bat de față cu mama ta». Cheloo a ajutat-o pe Maya să care valiza, într-un moment foarte greu pentru ea, și a glumit spunându-i că dacă îl depășește… Ei bine, mi s-a umplut inboxul de mesaje și comentarii de la persoane «îngrijorate». Cheloo a glumit!!! Eu știu de glumă și am auzit replica lui Cheloo fix cum îmi zicea tata, când făceam vreo nefăcută: «te bat de-ți sună apa în cap»”, a transmis Mirela Retegan.

De asemenea, Mirela Retegan a mai punctat că deși Cheloo pare un tip dur, în esență este un om bun, iar de-a lungul competiției ea și fiica ei s-au înțeles foarte bine cu acesta.

„Vă asigur că nu am simțit nevoia să intervin și am învățat repede să descifrez limbajul artistului. Cu Cheloo nu e simplu. Nu menajează. Ai de multe ori nevoie «de stomac» să reziști provocărilor lui. Dar am avut cu el multe discuții foarte profunde, despre copii și părinți, despre vise și renunțări și, chiar dacă nu am devenit prieteni, am trăit împreună această experiență Asia Express”, a mai spus Mirela Retegan.

CITEȘTE ȘI:

Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: ”Refuz din start”

Câte luni s-a pregătit Mirela Retegan pentru participarea la Asia Express: „Psihic, fizic, emoțional”

Foto: Instagram