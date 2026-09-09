Cristi Borcea și Valentina Pelinel scot o avere din buzunar pentru școala copiilor! Cât îi costă, de fapt

Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu se uită la bani când vine vorba despre educația celor trei copii ai lor. Milan, Indira și Rania au început un nou an școlar, iar alegerea făcută de părinți pentru educația micuților vine cu un preț pe măsură. Cei trei sunt înscriși la o instituție de învățământ privată cu profil internațional, unde taxele anuale ajung la zeci de mii de euro.

Pentru familia formată din Valentina Pelinel și Cristi Borcea, începutul lunii septembrie a venit cu emoțiile specifice primei zile de școală. Cei doi și-au însoțit copiii la festivitatea care a marcat debutul noului an școlar, iar imaginile cu familia au atras imediat atenția.

Milan, fiul cel mare al cuplului, și gemenele Indira și Rania au revenit pe băncile școlii, acolo unde beneficiază de un sistem educațional privat, cu orientare internațională. Alegerea unei astfel de instituții presupune, însă, un efort financiar considerabil pentru părinți.

Cât costă școala celor trei copii ai cuplului

Potrivit informațiilor publice privind taxele pentru anul școlar 2026-2027, pentru ciclul primar este afișată o taxă anuală de 12.850 de euro pentru un singur elev. Este vorba despre un pachet prezentat drept „all-inclusive”, care include mai multe servicii și activități pe care, în cazul altor școli private, părinții ar putea fi nevoiți să le achite separat.

În taxa anuală sunt incluse școlarizarea, procedurile de înscriere sau reînscriere, resursele educaționale necesare elevilor, mesele oferite pe parcursul programului, uniforma, dar și anumite activități extracurriculare.

Dacă se ia în calcul tariful standard și aceeași taxă pentru fiecare dintre cei trei copii, costul anual ajunge la 38.550 de euro. Suma este una estimativă, calculată pe baza tarifului public afișat pentru un elev și poate fi diferită în funcție de structura concretă a taxelor aplicată fiecărui copil.

Instituția de învățământ prevede și posibilitatea unor structuri flexibile de plată, iar familiile care au mai mulți copii înscriși pot beneficia de reduceri. În cazul familiei Pelinel-Borcea, suma finală poate fi, așadar, diferită de calculul realizat la tariful standard.

La acest buget se pot adăuga și anumite servicii opționale. Transportul școlar, spre exemplu, precum și alte facilități care nu sunt incluse în pachetul de bază, pot presupune costuri suplimentare.

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