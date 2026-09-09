Oana Monea, acuzată că își editează pozele: „Ești plină de filtre”. Cum a reacționat fosta ispită de la Insula Iubirii

Oana Monea
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Fosta ispită supremă de la „Insula Iubirii”, Oana Monea, a fost acuzată, fără menajamente, că își „cosmetizează” fotografiile cu filtre. Un urmăritor i-a aruncat replica direct în față, iar blondina nu a stat cu mâinile în sân. A scos telefonul și a încercat să demonstreze că lucrurile nu stau deloc așa.

Totul a pornit de la o simplă fotografie și de la suspiciunile unui internaut. Oana Monea este obișnuită cu atenția din mediul online, însă de această dată comentariul a atins un subiect sensibil.

„Ești plină de filtre”, i-a spus o persoană din mediul online.

De aici până la demonstrația Oanei a mai fost un singur pas. Fosta ispită n-a putut să ignore mesajul și a decis să își facă dreptate. Blondina a mers direct la sursă și le-a arătat urmăritorilor ce fotografii are salvate în telefon.

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Oana Monea, acuzată că își editează pozele

Oana a filmat ecranul telefonului și a început să deruleze prin fotografii. A trecut prin mai multe imagini, tocmai pentru a le arăta celor care o urmăresc că fotografiile pe care le publică nu ar fi fost modificate cu filtrele despre care fusese acuzată. Practic, blondina a venit cu propriile „probe” după ce cineva a pus la îndoială naturalețea imaginilor sale.

Oana Monea

Oana Monea

Fosta ispită supremă nu este însă la prima confruntare cu astfel de situații. Oana Monea a vorbit și în trecut despre oamenii care răspândesc informații despre ea. Vedeta a explicat că, în opinia sa, veștile negative circulă mult mai repede decât cele bune. Iar când nu există suficient material pentru bârfă, unii ajung să-l creeze singuri.

„Trăim într-o lume în care, dacă oamenii aud ceva bun despre tine, păstrează tăcerea. Dacă aud ceva rău, au grijă să afle toată lumea. Iar dacă nu au ce spune, inventează singuri o poveste.”, a spus Oana Monea.

De la „Insula Iubirii”, direct în mijlocul controverselor

Oana Monea a devenit cunoscută după apariția la „Insula Iubirii”, unde a fost una dintre ispitele care au atras atenția publicului. Expunerea din emisiune i-a adus o comunitate numeroasă în mediul online, dar și partea mai puțin plăcută a celebrității: comentarii, critici și oameni gata să analizeze fiecare fotografie postată.

De această dată, miza a fost aspectul imaginilor sale. Un urmăritor a pus-o la zid și a acuzat-o că folosește filtre, iar Oana Monea a răspuns în cel mai concret mod posibil. Dacă a fost sau nu suficientă demonstrația pentru cârcotașii din online, rămâne de văzut. Cert este că blondina nu a lăsat acuzația să treacă fără replică.

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