Oana Monea, dezvăluiri de ultimă oră despre procesul intentat Mariei Avram: ”După scuze au urmat alte mesaje”

Scandalul dintre Oana Monea și Maria Avram, pornit după filmările sezonului 9 „Insula Iubirii”, nu s‑a stins nici după întoarcerea în România. Deși finala emisiunii a arătat că Maria și Marius au decis să rămână împreună, tensiunile dintre soția concurentului și ispita blondă au continuat în mediul online, unde au apărut acuzații privind un presupus conflict fizic pe insulă. După ce CANCAN.RO vă dezvăluia în exclusivitate tensiunile dintre cele două (VEZI AICI DETALII), urmează să vă relatăm cel mai nou episod al acestei drame moderne.

Oana Monea contestă ferm varianta Mariei și susține că nu a existat nicio altercație între ele. Surse apropiate producției afirmă că ispita a strâns declarații scrise de la colegi pentru a demonstra că incidentul nu a avut loc. În paralel, după revenirea în țară, Maria ar fi trimis mai multe mesaje jignitoare către Oana, lucru pe care l‑a recunoscut în fața producătorilor la filmările finale.

Oana Monea o dă în judecată pe Maria Avram

În urma acestor episoade, Oana Monea a decis să o acționeze în instanță pe Maria Avram, solicitând 30.000 de euro despăgubiri morale pentru denigrare. Ispita consideră că imaginea i‑a fost afectată de declarațiile publice ale soției lui Marius și spune că nu intenționează să renunțe la demersul legal.

„O să ne vedem în instanță la sfârșitul verii. Eu nu renunț (n.r. la proces), pentru că ea a inventat un conflict care nu a avut loc, eu am susținut mereu că nu a avut loc și am zis că, până la urmă, fiecare trebuie să își asume ceea ce vorbește și să existe consecințe (…) Eu, sincer, nu i-am acceptat scuzele, și-a cerut scuze față de mine. Și după scuze au urmat alte mesaje care nu mai cântăresc atât de mult (…) Nu poți să vii să arunci cu noroi într-un om”, a declarat Oana Monea, la Știrile Antena Stars.

Procesul urmează să fie judecat în lunile următoare, iar instanța va stabili dacă afirmațiile Mariei au produs prejudicii de imagine suficiente pentru a justifica suma cerută de Oana Monea.

CITEŞTE ŞI: După ce a pus internetul pe jar, fosta ispită supremă lămurește misterul. Oana Monea: „Problemele de sănătate m-au făcut să mă opresc”

Mesajul Oanei Monea a pus pe jar fanii Insula Iubirii. „A plătit un preț”