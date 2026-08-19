Cine este Andreea Eremia de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce meserie are la bază fosta angajată a lui Pescobar

În mai puțin de o lună, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va debuta în grila de toamnă a postului PRO TV. Printre concurentele care au pornit în aventura vieții lor din Turcia se numără și Andreea Eremia. Află ce meserie are la bază bruneta!

Cine este Andreea Eremia de la Burlacii: Foc în Paradis

Tânăra are 24 de ani și este asistent medical generalist la bază. Este prima ei apariție în cadrul unei emisiuni TV, dar nu și în fața camerelor de filmat. Andreea este o prezență constantă pe rețelele sociale, unde postează des clipuri video cu ea în diverse ipostaze.

Este un microinfluencer de succes, dacă aruncăm o privire pe conturile ei de socializare. Pe Instagram a reușit să adune un public de 46.000 de urmăritori și pe TikTok 45.000 de followers. În ciuda cifrelor modeste, Andreea Eremia nu duce lipsă de colaborări.

Aceasta este solicitată pentru diverse ședințe foto, reclame, proceduri cosmetice sau promovări de locații din domeniul HoReCa. Până în vara anului 2025, tânăra a fost manager de locație pentru afaceristul Pescobar, patronul lanțului de restaurante Taverna Racilor. Tânăra se ocupa de promovarea online a locației prin diverse promoții și clipuri video amuzante. Era complimentată des de clienții care frecventau locația, fiind numită de unii drept „cel mai bun manager al lui Pescobar”.

Ce-și dorește bruneta de la Burlacii

Tânăra susține că a acceptat să participe în cadrul emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis” pentru că i se pare o experiență distractivă și vrea să o bifeze. Speră că astfel va câștiga mai multă încredere în forțele ei și va descoperi dacă astfel de experiențe televizate sunt potrivite pentru ea.

Andreea Eremia susține că emisiunea o va scoate din zona de confort și îi va arăta lucrurile de care este capabilă atunci când lasă emoțiile să o conducă în viață. Bruneta speră să-și găsească jumătatea și se vede căsătorită și chiar mămică în jurul vârstei de 30 de ani.

Provocarea din Turcia o va ajuta să-și testeze limitele și să descopere lucruri noi despre ea. În plus, speră să afle ce își dorește cu adevărat de la viitorul ei partener și de la o relație amoroasă.

Când se difuzează emisiunea Burlacii: Foc în Paradis

Noua producție va debuta pe 14 septembrie la PRO TV. Emisiunea este prezentată de Adelina Pestrițu, fosta prezentatoare a emisiunilor „D-Paparazzi” și „WOWbiz” de la Kanal D. Propunerea a venit pentru brunetă la aproximativ 10 ani de când a renunțat la jobul din media, în timp ce se afla în vacanță chiar în Turcia!

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile”, a mărturisit Adelina, pentru PRO TV.

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