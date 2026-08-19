Acasă » Știri » Cine este Andreea Eremia de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce meserie are la bază fosta angajată a lui Pescobar

Cine este Andreea Eremia de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce meserie are la bază fosta angajată a lui Pescobar

De: Irina Maria Daniela 19/08/2026 | 17:55
Cine este Andreea Eremia de la Burlacii Foc în Paradis. Sursa foto: Facebook PRO TV / Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În mai puțin de o lună, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va debuta în grila de toamnă a postului PRO TV. Printre concurentele care au pornit în aventura vieții lor din Turcia se numără și Andreea Eremia. Află ce meserie are la bază bruneta!

Cine este Andreea Eremia de la Burlacii: Foc în Paradis

Tânăra are 24 de ani și este asistent medical generalist la bază. Este prima ei apariție în cadrul unei emisiuni TV, dar nu și în fața camerelor de filmat. Andreea este o prezență constantă pe rețelele sociale, unde postează des clipuri video cu ea în diverse ipostaze.

Este un microinfluencer de succes, dacă aruncăm o privire pe conturile ei de socializare. Pe Instagram a reușit să adune un public de 46.000 de urmăritori și pe TikTok 45.000 de followers. În ciuda cifrelor modeste, Andreea Eremia nu duce lipsă de colaborări.

Aceasta este solicitată pentru diverse ședințe foto, reclame, proceduri cosmetice sau promovări de locații din domeniul HoReCa. Până în vara anului 2025, tânăra a fost manager de locație pentru afaceristul Pescobar, patronul lanțului de restaurante Taverna Racilor. Tânăra se ocupa de promovarea online a locației prin diverse promoții și clipuri video amuzante. Era complimentată des de clienții care frecventau locația, fiind numită de unii drept „cel mai bun manager al lui Pescobar”.

Ce-și dorește bruneta de la Burlacii

Tânăra susține că a acceptat să participe în cadrul emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis” pentru că i se pare o experiență distractivă și vrea să o bifeze. Speră că astfel va câștiga mai multă încredere în forțele ei și va descoperi dacă astfel de experiențe televizate sunt potrivite pentru ea.

Andreea Eremia susține că emisiunea o va scoate din zona de confort și îi va arăta lucrurile de care este capabilă atunci când lasă emoțiile să o conducă în viață. Bruneta speră să-și găsească jumătatea și se vede căsătorită și chiar mămică în jurul vârstei de 30 de ani.

Provocarea din Turcia o va ajuta să-și testeze limitele și să descopere lucruri noi despre ea. În plus, speră să afle ce își dorește cu adevărat de la viitorul ei partener și de la o relație amoroasă.

Când se difuzează emisiunea Burlacii: Foc în Paradis

Noua producție va debuta pe 14 septembrie la PRO TV. Emisiunea este prezentată de Adelina Pestrițu, fosta prezentatoare a emisiunilor „D-Paparazzi” și „WOWbiz” de la Kanal D. Propunerea a venit pentru brunetă la aproximativ 10 ani de când a renunțat la jobul din media, în timp ce se afla în vacanță chiar în Turcia!

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune.

Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri.

Abia aștept să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile”, a mărturisit Adelina, pentru PRO TV.

CITEȘTE ȘI

Cine este Eda Csoregi de la Burlacii: Foc în Paradis. La ce emisiune ai mai văzut-o înainte? „Am acceptat”

Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: „E al meu”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Schimbări de ultimă oră pe Aeroportul Otopeni: se închide temporar! Toți românii trebuie să știe asta
Știri
Schimbări de ultimă oră pe Aeroportul Otopeni: se închide temporar! Toți românii trebuie să știe asta
Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză în Giulești!
Știri
Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză în Giulești!
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut...
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă...
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”
Click.ro
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân...
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului...
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Schimbări de ultimă oră pe Aeroportul Otopeni: se închide temporar! Toți românii trebuie să știe ...
Schimbări de ultimă oră pe Aeroportul Otopeni: se închide temporar! Toți românii trebuie să știe asta
Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză ...
Povestea lui Chec Bebel Doumbia, mijlocașul de 500.00 de euro venit de la Genoa. Transfer-surpriză în Giulești!
Alertă în România! Un deținut a evadat din Penitenciarul Baia Mare: le-a mărturisit colegilor de ...
Alertă în România! Un deținut a evadat din Penitenciarul Baia Mare: le-a mărturisit colegilor de celulă că vrea să-și ucidă soția
Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a fostei ...
Vlad Ghermănescu de la Insula Iubirii s-a căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă a fostei ispite de la Antena 1
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Ararat Armenia, joi, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Ararat Armenia, joi, 20 august 2026, de la ora 20:00
Oana Monea, dezvăluiri de ultimă oră despre procesul intentat Mariei Avram: ”După scuze au urmat ...
Oana Monea, dezvăluiri de ultimă oră despre procesul intentat Mariei Avram: ”După scuze au urmat alte mesaje”
Vezi toate știrile