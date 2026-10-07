Fratele lui Gheorghe Moldovan reacționează după declarațiile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție”

Dima Moldovan, fratele fostului arbitru Gheorghe Moldovan, bărbatul care și-a curmat viața în urmă cu mai bine de o săptămână, susține că imaginea prezentată de soția acestuia nu corespunde cu realitatea și a relatat propria versiunea cu privire la unul dintre episoadele povestite de femeie.

Fratele lui Gheorghe a făcut o trimitere la incidentul în urma căruia una dintre fiicele celor doi soți a ajuns la spital cu piciorul rupt. Deși Irina Vasilcan susține că bărbatul ar fi fost implicat în producerea accidentării, Dima Moldovan mărturisește că totul s-ar fi întâmplat în timp ce Gheorghe se juca cu copila.

Fratele lui Gheorghe Moldovan a reacționat

Conform declarațiilor sale, totul s-ar fi petrecut în urmă cu aproape doi ani. Acesta a explicat că Irina Vasilcan ar fi depus o plângere la poliție, în luna iunie, iar situația l-ar fi afectat serios pe fratele său. Mai mult decât atât, Dima a publicat și o fotografie despre care susține că ar reprezenta plângerea depusă de femeie.

„Irina l-a dat la poliție din cauză că i-a rupt piciorul la fată. Aici deja Gheorghe risca pușcărie sau muncă în folosul comunității, iar asta l-a afectat foarte tare. Aici a fost dintr-o joacă. Gheorghe o arunca pe fiică în sus și o prindea, la fel cum făcea cu mine când era mic. Din întâmplare, din joacă, și-a rupt piciorul. Acum s-a trezit să-l dea la poliție”, a declarat Dima Gheorghe.

Ce a spus Irina Vasilcan despre incidentul cu fiica lor

Relatarea Irinei Vasilcan despre întreaga situație este cu totul diferită. În podcastul Monolog, ea a mărturisit că situația ar fi escaladat după ce între cele două fetițe ale cuplului a izbucnit un conflict.

Ea a explicat că Gheorghe ar fi intervenit pentru a calma cearta dintre copii. Totodată, după câteva minute, s-ar fi întors cu una dintre copile în brațe. Conform spuselor sale, acesta i-ar fi spus că observase că unul dintre picioarele fetiței părea mai scurt.

Irina Vasilcan susține că ulterior au plecat la spital, unde medicii au constat că minora avea femurul fracturat. Mai mult decât atât, doctorii ar fi fost surprinși de gravitatea leziunii. Aceștia nu și-ar fi putut explica modul în care s-ar fi produs accidentarea.

„În urma unor certuri s-a iscat un conflict unde fetițele noastre nu au putu împărți ceva, au plâns. El a încercat cumva să le pedepsească sau să amelioreze tensiunea care era între copii. Nu m-am implicat, de obicei nu mă băgam, poate din frică, să nu primesc și eu una de la mânia lui. După câteva minute, el s-a întors cu fetița în brațe și mi-a spus cumva: „Nu știu ce are, dar mi se pare că are un picior mai scurt. M-am pierdut, am început să-l întreb cum poate fi așa. Nu știa. Am plecat de urgență la Ambulanță, s-a constatat că s-a rupt osul femural, care e cel mai puternic os din organism”, a declarat Irina Vasilcan, în podcastul Monolog.

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