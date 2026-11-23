Astrologii vin cu noi previziuni astrale importante pentru anul 2027. Experții au nominalizat zodia cea mai infidelă din horoscop în anul următor. Acești nativi vor fi mai tentați să aibă o aventură, mai ales în primăvara viitoare.

Potrivit experților în astrologie de la Astrocenter, cinci zodii vor fi predispuse să își înșele partenerii. Anul 2027 aduce pentru acești nativi o răcire în cuplu, iar în prima parte a anului vor apărea momente controversate. Printre zodiile nominalizate de specialiști se numără Leii și Taurii, însă pe primul loc se află o zodie de pământ. Tentațiile vor fi atât de mari, încât nativii nu vor mai ține cont de nimic!

Cea mai infidelă zodie din horoscop în 2027

Anul 2027 va fi unul plin de fenomene astrale importante. Specialiștii în astrologie de la Astrocenter spun că influența lui Venus și Neptun ar putea crește dorința de aventură și atracția față de persoane noi.

Mai mult decât atât, experții sunt de părere că cea mai sensibilă perioadă din punct de vedere sentimental este primăvara ce urmează, iar ziua de 24 aprilie 2027 este indicată drept un moment controversat pe plan amoros.

Conform horoscopului, cele mai predispuse persoane să înșele sunt cele născute sau care au marcaje în zodiile Fecioară, Leu, Taur și Săgetător. Numai că, pe primul loc în acest top se află Capricornul.

Pentru Capricorni, anul 2027 va fi unul neașteptat. Primăvara aduce pentru acești nativi tentații și dorință de aventură extremă. Cei care sunt într-o relație trebuie să fie atenți să nu își rănească partenerii.

Pe locul al doilea se numără Fecioara, despre care experții în astrologie susțin că toamna poate aduce tentații neașteptate. Așadar, și nativii acestei zodii trebuie să aibă grijă la oamenii pe care îi întâlnesc pentru a nu cădea pradă ispitei.

Locul al treilea este ocupat de Leu, și asta pentru că astrologii spun că, în perioada Crăciunului, pot apărea pasiuni puternice. Senzualitatea va fi la cote maxime în această perioadă.

Taurii sunt pe locul al patrulea în topul realizat de specialiști. Aceștia spun că nativii vor avea parte de o dorință imensă de experiențe noi, dar care pot pune relația în care se află la încercare.

Ultimul loc este ocupat de Săgetător, aceștia fiind cei mai puțini predispuși la infidelitate, deși această posibilitate nu este exclusă. Pentru ei, vara va fi momentul cel mai intens din 2027, mai ales că poate aduce în peisaj o iubire sau aventură din trecut, iar flacăra se aprinde din nou.

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