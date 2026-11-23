Marilu și mama ei au o relație specială. Nu poate spune același lucru, însă, despre tatăl ei. Influencerița a rupt legătura cu el și a povestit recent că o discuție serioasă a determinat-o să ia această decizie. Mai mult decât atât, aceasta nu consideră că este vorba de o pauză.

Părinții lui Marilu au divorțat atunci când ea avea o vârstă fragedă. Vedeta a declarat mereu că nu a avut o relație apropiată cu tatăl ei, iar distanța s-a instalat din ce în ce mai mult. Cei doi nu se mai vedeau atât de des, nu mai vorbeau, însă de curând a explicat că a avut o discuție serioasă cu el. Din acel moment, ea a decis că este timpul să rupă orice legătură cu el, dar acest lucru nu o afectează, pentru că niciodată nu a simțit că și-au fost alături unul celuilalt. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Motivul real pentru care Marilu a rupt legătura cu tatăl ei

Fosta parteneră a lui Iustin Petrescu și-a amintit că tatăl ei o ignora atunci când ea avea activități pe care nu le considera importante. Marilu a fost mai deschisă ca niciodată și a dezvăluit că, mică fiind, lipea poze cu tatăl ei pentru a nu-i mai simți lipsa.

Numai că asta nu a ajutat-o prea mult, iar ulterior a început să analizeze serios relația pe care o are cu părintele său. În urma gândurilor și discuțiilor, influencerița și-a dat seama că este timpul să rupă legătura cu el.

„Tata mereu era ocupat, mi-l amintesc pe el pe laptop, mi-l amintesc ignorându-mă când nu știu, voiam să vorbesc cu el și mereu spunea că are treabă și treabă însemnând să se joace la calculator. Mi-am dat seama că eu când eram mică puneam poze cu tatăl meu pe pereți pentru că voiam să suplinesc lipsa lui (…) Nu doar că m-ai rănit pe mine ca adult sau pe mama cu ce ai făcut, tu ai început să mă rănești de când eram copil și momentul ăla a declanșat în mine o întreagă introspecție și o întreagă analiză a relației mele cu tata, care, într-un final, m-a făcut să rup legătura, nu aș spune o pauză”, a declarat Marilu Dobrescu, într-un vlog.

Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a adresat

Vedeta a mai recunoscut că a avut și o discuție cu el. Ultima dată când a vorbit cu tatăl ei, l-a întrebat de ce nu a sunat-o pe mama ei să se intereseze de Marilu într-o perioadă delicată din viața ei. Pentru că răspunsul lui a dezamăgit-o, influencerița a decis să se îndepărteze.

„Practic, ultima noastră discuție despre asta a fost înainte să îi zic că asta a fost, că nu mai pot să duc (…) I-am zis: De ce nu ai putut să o suni pe mama să te interesezi de propria ta fiică, când propria ta fiică nu mai putea să vorbească la telefon despre ce i se întâmplă pentru că era în dureri, se simțea foarte rău? Și el a zis că: Nu era vorba că nu îmi păsa prin ce treci, ci pur și simplu, nu îmi place drama”, a mai spus ea.

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