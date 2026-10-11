Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. A decorat-o cu obiecte vintage!

Marilu Dobrescu și-a transformat locuința din Australia într-un spațiu cu totul neobișnuit, în care arta, obiectele vintage și decorațiunile extravagante se îmbină într-un decor care amintește de un muzeu. Influencerița a ales să își amenajeze casa după propriile preferințe, fără să respecte regulile clasice de design interior, iar rezultatul este unul care atrage imediat atenția.

Marilu Dobrescu și-a găsit fericirea alături de Tom Healy și a început un nou capitol al vieții sale departe de Romania, în Australia. Cei doi și-au cumpărat o locuință și au început amenajările în urmă cu câteva luni, iar rezultatul este unul impresionant.

În urmă cu doi ani, aceștia s-au cunoscut în Bali, iar influențele asiatice se regăsesc în numeroasele tablouri și obiecte decorative din locuința lor.

Cum arată locuința lui Marilu Dobrescu

Holul impresionează încă de la intrare, pereții fiind acoperiți aproape în întregime cu tablouri, asemenea unei galerii de artă. În sufragerie, Marilu a combinat piese moderne cu obiecte vintage, un covor deosebit și o bibliotecă formată din trei corpuri din plastic. O mare parte dintre decorațiuni au fost cumpărate din târguri și magazine second-hand, unde a descoperit obiecte pe care le-a integrat în stilul eclectic al casei.

Nici dormitorul nu este unul obișnuit. Pereții și tavanul au fost pictați cu nori, creând o atmosferă aparte. În dressing, influencerița a optat pentru tapet cu imprimeu animal print, umerașe, o lampă de dimensiuni mari și o masă cu oglindă, unde își poate aranja machiajul. Ferestrele generoase permit luminii naturale să pătrundă în încăperi, completând decorul.

Băile au rămas, deocamdată, amenajate simplu, în nuanțe de alb, însă urmează să fie redecorate. În locuință se află și studioul lui Tom Healy, fotograf și videograf, unde sunt depozitate numeroase echipamente profesionale.

Marilu a dezvăluit că a petrecut luni întregi pentru a amenaja fiecare colț al casei, astfel încât să reflecte personalitatea ambilor parteneri.

„Ultimele luni le-am dedicat casei ăsteia, până când am început să ne recunoaștem în fiecare colț al ei. Garantez că fiecare cameră e unică, chiar nu mai știu pe nimeni cu un moodboard care să aducă împreună un muzeu de artă, un balamuc și salonul unei clarvăzătoare”, a transmis Marilu pe Instagram.

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