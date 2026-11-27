Relația dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu, ispita-pilot de la Insula Iubirii, este în centrul atenției. În mediul online a apărut o înregistrare care este dovada clară că bărbatul a avut o legătură cu o altă femeie, în timp ce era împreună cu fosta lui Ionuț Mocăniță.

În înregistrare se aude cum Claudia Ion îl confruntă pe pilot, în apel cu stewardeza cu care a înșelat-o. Momentul a ajuns viral pe TikTok, iar printre cei care au reacționat se numără fostul partener, Ionuț Mocăniță. Concurentul de la Insula Iubirii nu s-a mai abținut atunci când a văzut că nici Eduard Vlădescu nu este ușă de biserică. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cum a reacționat Ionuț Mocăniță, după ce și pilotul a „tradus-o” pe Claudia

Claudia Ion a avut parte de un parcurs incredibil la Insula Iubirii. Cu doar două săptămâni înainte de a păși în Thailanda, Ionuț Mocăniță a înșelat-o cu prietena ei, așa-zisa „Gândac”. Ajunși la emisiune, el s-a apropiat de ispita Andrușca, în timp ce șatena a creat o conexiune neașteptată cu Eduard Vlădescu, pilotul. Povestea lor pare că a ținut și după show, însă zilele acestea nu mai putem spune că este mare iubire între ei.

După ce fostul a călcat strâmb, actualul s-a dovedit că nici el nu este ușă de biserică. Acesta ar fi inițiat discuții cu o stewardeză, pe care a chemat-o la el acasă. Înregistrarea în care tânăra și pilotul se confruntă, alături de domnișoară prin telefon, a ajuns și la Ionuț Mocăniță, care pare că se bucură de cele întâmplate. Singura lui reacție a fost să reposteze momentul pe pagina sa. În același timp, nu este singurul care a făcut acest gest. Prințul Marco și Andrușca au făcut front comun și au redistribuit postarea.

Claudia Ion l-a confruntat pe pilot de față cu „amanta”

De asemenea, în înregistrare se aude clar cum Claudia a răbufnit în urma schimburilor de mesaje dintre pilot și stewardeză. Concurenta de la insulă nu s-a mai abținut și i-a spus lui Eduard, în timp ce se afla în apel telefonic cu „amanta” că el este cel care iniția discuția, iar multe dintre ele erau nepotrivite.

Mai mult decât atât, la final, șatena i-a mulțumit femeii pe care a pus ochii Eduard, iar domnișoara îi transmite că speră să găsească pe cineva mai bun.

„Din ce citesc eu din conversație, reiese că tu te-ai dat la ea, nu ea la tine. Nu, tu i-ai scris ei să vă vedeți. Tu i-ai scris ei să ieșiți la o cafea și fata ți-a zis că muncește, vrei să ți-arătăm? Tu ești terorizat. Nu, tu i-ai spus, vedem mai încolo, poate facem ceva împreună. Tu o întrebi, ce faci diseară? (…) A, deci e ok să vorbești la caterincă cu o femeie, să o întrebi ce mă tentează buzele tale și ce faci diseara și să o chemi la Ploiești și așa e la caterincă, nu? Nu, ea n-a luat-o de bună. Fata ți-a spus de fiecare dată, nu. Ea nu ți-a scris niciodată. Tu ești primul care a început conversația de fiecare dată. A, asta, cu relația, că e bine că ne-am găsit acum, e bine să faceți relații din companii diferite, nu? Băi, adică eu dacă-i scriu la un bărbat, mamă, ce bine să ne facem relație, hai să ne așezăm la casa noastră împreună, e caterincă, gen se acceptă? Fata mi-a arătat tot, tu ești cel care i-ai scris mereu. Ai chemat-o la Ploiești, să beți ceva, să vă așezați la casa voastră”, spune una dintre interlocutoare ce pare a fi Claudia Ion.

VEZI ȘI: Prins de Claudia Ion în timp ce chema o tânără la el acasă, Eduard Vlădescu a avut o primă reacție bulversantă: ”Nu trageți concluzii”

Amanta „Gândac”, invitată la bonfire-ul final de la Insula Iubirii? Surpriza pe care producătorii le-ar putea-o pregăti Claudiei și lui Mocăniță