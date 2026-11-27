Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță a ajuns la final în Thailanda, la Insula Iubirii. Au ieșit la iveală detalii cu privire la infidelitatea concurentului, care s-a întâlnit cu prietena fostei sale partenere în propria lor casă. Deși în mediul online au apărut dovezi clare că frizerul a înșelat-o pe Claudia cu așa-numita „Gândac”, în timpul emisiunii el se fâstăcea.

În acest sezon, producătorii insulei au chemat un examinator special pentru Ionuț Mocăniță. Cu toate acestea, el a refuzat testul poligraf, ba chiar s-a fâstâcit în repetate rânduri atunci când se aborda subiectul. Tocmai de aceea, pe rețelele de socializare a apărut o variantă incredibilă! La bonfire-ul final și-ar putea face apariția chiar femeia cu care bărbatul a înșelat-o pe Claudia Ion. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Amanta „Gândac”, invitată la bonfire-ul final de la Insula Iubirii?

Mai mulți urmăritori ai emisiunii Insula Iubirii, inclusiv Pauza de Cafea, care a comentat fiecare episod în parte, au lansat această teorie în mediul online.

Aceștia cred că apariția amantei „Gândac” ar fi spectaculoasă. Prin invitația pe care ar lansa-o producătorii, ar ieși la iveală adevărul și asta pentru că tânăra, prietena Claudiei Ion, ar spune ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Ionuț Mocăniță.

„Eduard îi aduce aminte că s-a văzut cu prietena Claudiei. Radu face fețe acolo că iar apare gândacul în discuții. Bă, aduceți gândacul. Decât să fie adus testul poligraf, trebuia să aduceți gândacul la emisiune. Deci asta trebuia să se întâmple. La bonfire trebuia să vină gândacul la final. Ăsta era apogeul, nu? Discuția dintre ele. Trebuia să vină gândac să spună exact tot ce s-a întâmplat”, a declarat Pauza de Cafea pe Youtube.

Ce se întâmplă la bonfire-ul final?

Deși finalul dintre Claudia și Ionuț s-ar încheia într-un mod exploziv dacă ar veni amanta „Gândac”, șansele sunt mici însă. Așadar, la ultima ceremonie a focului, cel mai probabil vom avea parte de o discuție plină de savoare între cei doi.

Totuși, asta nu e tot. Așa cum s-a întâmplat în fiecare sezon, în fața lor și al lui Radu Vâlcan își vor face apariția și ispitele Andrușca și Eduard, alături de care concurenții și-au creat o conexiune specială. Bonfire-ul final va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie, de la 20:00, pe Antena 1 și Antena Play, iar atunci vom afla deznodământul cu privire la toate cuplurile show-ului.

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