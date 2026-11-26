Este informația momentului! O înregistrare audio face furori pe internet, iar protagoniștii par a fi Claudia Ion de la Insula Iubirii, Eduard Vlădescu și o domnișoară care a avut o legătură cu pilotul. Problema e că legătura cu pricina ar fi existat când concurenta emisiunii de la Antena 1 și Eduard par că sunt împreună. Ce și-au spus, vă spunem imediat. CANCAN.RO are informații tari, dar și prima reacție a Claudiei Ion, după ce s-a răsuflat înregistrarea buclucașă în mediul online.

De la declarații de dragoste în Thailanda, la invitații acasă pentru o altă femeie, scene tensionate în club și unfollow pe Instagram! Povestea dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu pare să fi avut mai multe turbulențe decât un zbor printr-o furtună. Iar când o stewardesă a apărut în peisaj, lucrurile au devenit și mai interesante. În urmă cu aproximativ o săptămână, CANCAN.RO vă dezvăluia în exclusivitate povestea unei șatene misterioase, de profesie stewardesă, care susține că Eduard Vlădescu ar fi încercat să se apropie de ea într-o perioadă în care el și Claudia Ion încă formau un cuplu. Potrivit tinerei, cei doi s-ar fi întâlnit întâmplător în aeroport, la controlul de securitate. Eduard ar fi salutat-o, iar ulterior, în timp ce așteptau bagajele, ar fi observat-o și ar fi auzit-o discutând cu o prietenă despre o călătorie la Valencia.

Claudia Ion l-ar fi confruntat pe pilot „de față cu amanta”

Seara, pilotul i-ar fi scris, folosind tocmai destinația respectivă drept pretext pentru a deschide conversația. Discuția ar fi continuat cu întrebări despre zbor, turbulențe și planuri de viitor. Mai mult, potrivit declarațiilor stewardesei, Eduard i-ar fi spus că intenționează să se mute la compania la care lucra ea și că era bine că s-au cunoscut înainte să devină colegi. Tânăra susținea că pilotul nu s-ar fi oprit la schimbul de mesaje. Acesta ar fi continuat să o caute, i-ar fi propus de mai multe ori să se întâlnească și chiar ar fi invitat-o la el acasă, pentru a urmări împreună Insula Iubirii și pentru a bea ceva.

„Mi-a zis de mai multe ori să ne vedem, m-a chemat la el să ne uităm împreună la Insulă și să bem ceva”, a povestit stewardesa pentru CANCAN.RO.

Dar iată cum informațiile ies la iveală, chiar dacă unii și-ar dori cu ardoare să le țină ascunse. În înregistrarea despre care vă vorbeam la începutul articolului, o auzim pe Claudia, care discută cu domnișoara stweardesă și o roagă să îi dea play la vocalele pe care le-a primit de la cel care îi era iubit. La început, se discută chestii care au legătură cu job-ul, detalii despre aviație, însă lucrurile iau o turnură diferită în scurt timp.

În înregistrare, unul dintre personaje care pare a fi Claudia spune la un moment dat că da, într-adevăr Eduard era cel care a chemat-o pe stewardesă să bea ceva, și el era cel care și-ar fi dorit ceva cu ea, nu invers. Lucrurile par să se precipite în momentul în care Claudia pare să-l confrunte pe Eduard, în timp ce se afla încă în conversație telefonică cu stewardesa.

Din ce citesc eu din conversație, reiese că tu te-ai dat la ea, nu ea la tine. Nu, tu i-ai scris ei să vă vedeți. Tu i-ai scris ei să ieșiți la o cafea și fata ți-a zis că muncește, vrei să ți-arătăm? Tu ești terorizat. Nu, tu i-ai spus, vedem mai încolo, poate facem ceva împreună. Tu o întrebi, ce faci diseara? (…) A, deci e ok să vorbești la caterincă cu o femeie, să o întrebi ce mă tentează buzele tale și ce faci diseara și să o chemi la Ploiești și așa e la caterincă, nu? Nu, ea n-a luat-o de bună. Fata ți-a spus de fiecare dată, nu. Ea nu ți-a scris niciodată. Tu ești primul care a început conversația de fiecare dată. A, asta, cu relația, că e bine că ne-am găsit acum, e bine să faceți relații din companii diferite, nu? Băi, adică eu dacă-i scriu la un bărbat, mamă, ce bine să ne facem relație, hai să ne așezăm la casa noastră împreună, e caterincă, gen se acceptă? Fata mi-a arătat tot, tu ești cel care i-ai scris mereu. Ai chemat-o la Ploiești, să beți ceva, să vă așezați la casa voastră, spune una dintre intelocutoare ce pare a fi Claudia Ion.

Înregistrarea se încheie cu cele două care fac cumva front comun împotriva pilotului, Claudia îi mulțumește fetei, iar domnișoara îi spune concurentei de la Insula Iubirii că speră să-și găsească pe cineva mai bun.

CANCAN.RO a luat legătura cu Claudia, iar ea ne-a spus că nu dorește să comenteze pe marginea acestui subiect.

Vă reamintim că în urmă cu aproximativ o săptămână, redacția noastră l-a contactat și pe Eduard, care, la vremea aceea, a negat tot.

„Este vorba despre o conversație la mișto, pentru că eu nu o cunosc personal pe fata asta. A fost doar o miștocăreală. E o fată care m-a urmărit în aeroport, mi-a dat cerere, iar eu i-am scris ca să aflu pe ce zbor este. Am făcut doar niște glume cu ea. Dacă fata a crezut tot ce am zis, să fie sănătoasă! Acum toate vor să apară și ele în presă. Poate, poate se face un articol, le apare și lor numele pe undeva și le crește pagina de Instagram. E o copilă care crede că tot ce zboară se mănâncă. Ce caricaturi de oameni”, a declarat Eduard Vlădescu pentru CANCAN.RO.

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