Rita Mureșan și-a îngrijorat urmăritorii după o apariție într-o emisiune televizată. Creatoarea de modă a fost invitată la Exclusiv VIP, prezentată de Cristi Brancu, iar gesturile și felul în care a vorbit au stârnit numeroase reacții în mediul online. Imaginile au fost comentate intens, iar internauții au încercat să își dea seama dacă vedeta se confruntă cu probleme de sănătate.

Pentru această apariție, Rita Mureșan a ales o ținută elegantă, formată dintr-o rochie neagră, scurtă, cu buline albe și mâneci lungi, dresuri negre cu model și balerini în aceeași nuanță. Vedeta și-a prins părul într-un coc simplu, însă atenția celor care au urmărit emisiunea nu s-a îndreptat doar asupra vestimentației. Modul în care se mișca și comenta discuția din platou a ridicat mai multe semne de întrebare.

Reacțiile au fost cu atât mai numeroase cu cât Rita Mureșan a vorbit în trecut despre problemele sale medicale. În 2022, creatoarea de modă a povestit că i s-a făcut rău pe stradă și făcuse un preinfarct.

La acel moment, vederea i s-a încețoșat, a început să aibă dificultăți de respirație și a observat că buzele i se învinețiseră. S-a așezat pe o bordură, iar un trecător a intervenit pentru a o ajuta. Ulterior, vedeta a mai relatat despre episoade de tahicardie și stări de rău, inclusiv în timpul unor apariții televizate.

Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare la TV

Pe Facebook, imaginile de la emisiune au împărțit publicul în două tabere. Unii internauți au speculat că Rita Mureșan ar fi consumat alcool înainte de filmare, în timp ce alții au considerat că gesturile sale ar putea avea legătură cu afecțiunile de care suferă. Au existat și persoane care au criticat faptul că vedeta a fost expusă în acea stare, cerând mai multă înțelegere din partea celor care o judecă.

„Rita bea?”, „Ce beată e.”, „Rita parcă e beată, așa pare.”, „Emisiune cu alcool.”, Ce se întâmplă cu doamna Rita, e ok?”, „De ce ați chemat-o în starea asta?” „Poate e bolnavă femeia, lăsați răutatea, umpleți-vă inima cu bucurie. Nu i-ați făcut un bine invitând o în emisiune. Dacă are probleme de sănătate, ați expus-o.”,„Sigur e beată.”, „Nu e beată, are probleme de sănătate, cu preinfarct nu și-ar bate joc de inima ei să apară beat.”, „Nu bea, suferă de inimă, ia tratament.”, se arată comentariile internauților.

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