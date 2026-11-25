Luis Gabriel a fost audiat în dosarul care vizează presupuse fapte de șantaj și exploatare a unor artiști de către Sile și Nuțu Cămătaru. Avocatul său, Virgil Boglea, a oferit explicații la Dan Capatos Show despre modul în care s-a desfășurat audierea cântărețului. Acesta a dezvăluit că artistul fusese convocat inițial în calitate de persoană vătămată, însă a plecat de la DIICOT cu statut de martor. Vezi totul în exclusivitate pe CANCAN.RO!

Ce scria pe citația primită de Luis Gabriel de la DIICOT

Virgil Boglea a declarat că Luis Gabriel nu a fost ridicat cu forța de polițiști. În dimineața audierilor, un echipaj s-ar fi prezentat la domiciliul artistului și i-ar fi înmânat o citație. Acesta a fost chemat pentru a da explicații în calitate de persoană vătămată de familia Balint, deși nu depusese nicio plângere. Vezi emisiunea integrală aici!

„N-a fost adus cu forța, pentru că a vrut să vină. De dimineață a fost și la el acasă un echipaj de poliție și a emis o citație. El a fost invitat ca persoană vătămată. Bineînțeles că n-a depus nicio plângere. Au considerat că el este persoană vătămată, motiv pentru care i-au făcut citație în această calitate. Am ajuns acolo și am fost puși în fața faptului împlinit de a da lămuriri cu privire la aceste presupuse vătămări. Și-au dat seama și polițiștii, și bănuiesc că și procurorii, că nu e cazul de a fi persoană vătămată. L-au transformat în martor.”

Avocatul lui Luis Gabriel, nemulțumit de ridicarea telefoanelor

Un alt aspect semnalat de Virgil Boglea privește telefoanele mobile ridicate pentru percheziții informatice. Potrivit acestuia, măsura i-ar fi vizat atât pe Luis Gabriel, cât și pe alți artiști audiați în dosar.

„Tuturor acestor presupuse persoane vătămate, sau cel puțin colegilor lui Luis Gabriel, am înțeles că li s-au luat telefoanele, inclusiv lui Luis Gabriel, pentru percheziții informatice. Ei prestează activitățile pe care le prestează și sunt dependenți de telefoane, ca fiecare dintre noi. Au agende, calendare și totul pe telefoane. Este un prejudiciu efectiv pentru munca lor faptul că li s-au ridicat telefoanele. Corect nu este, dar, pe de altă parte, nu e nici vreo greșeală de procedură, pentru că ei au la îndemână anumite instrumente pe care le pot folosi. Într-adevăr, nu e corect să prezumi dinainte că anumite persoane sunt vătămate. De regulă, atunci când o persoană se simte lezată, mai ales în cazul acestor infracțiuni, se teme, îi este frică, iar aici nu este cazul de așa ceva.”

Ce urmează pentru Luis Gabriel

Avocatul a precizat că artistul nu ar mai trebui să dea declarații în această etapă. Totuși, evoluția dosarului ar putea schimba situația.

„Acum, în faza asta, nu va mai da declarații. Dar depinde cum evoluează dosarul. Dacă va avea același curs pe care l-a anticipat și Serghei și pe care tind să îl anticipez și eu, probabil că nu va mai da declarații.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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