Sile și Nuțu Cămătaru au fost duși miercuri, 25 noiembrie, la audieri, fiind acuzați că ar fi obținut sume considerabile de la maneliști de top din România. Printre victime se numără Tzancă Uraganu, Florin Salam, Lele și Luis Gabriel. În urma informațiilor apărute în mediul online, maneliștii au reacționat.

Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu frații Cămătaru duși la audieri. Tzancă Uraganu a transmis pe pagina sa de TikTok că deocamdată nu poate oferi prea multe detalii despre acest dosar, însă va reveni curând cu explicații. Până atunci, el a comentat la un videoclip în care Nuțu a negat acuzațiile, afirmând că între ei este o relație de prietenie. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Tzancă Uraganu, despre acuzațiile aduse clanului Cămătaru

Sile și Nuțu Cămătaru, împreună cu fiii și ginerii lor, sunt acuzați că i-au ținut în teroare pe maneliștii Tzancă Uraganu, Florin Salam, Lele și Luis Gabriel. În cursul zilei de miercuri, 25 noiembrie, atât membrii clanului, cât și victimele din acest dosar au fost duse la audieri. În jurul serii, atunci când au apărut noi imagini în mediul online cu Nuțu Cămătaru, manelistul Tzancă a avut o nouă reacție.

În fața jurnaliștilor, interlopul a afirmat că nicio acuzație nu este adevărată, iar în comentarii, artistul a confirmat spusele lui. Mai mult decât atât, a precizat că el și membrii clanului sunt ca o familie și toate afirmațiile procurorilor sunt false.

„Confirm! Nuțu Cămătaru pentru noi este o familie! Terminați cu minciunile”, a scris Tzancă Uraganu pe contul oficial de TikTok CANCAN.ro, unde au fost publicate imaginile cu Nuțu Cămătaru.

Prima reacție a lui Tzancă, în urma audierilor

La scurt timp după ce a ieșit de la audieri, Tzancă Uraganu a publicat un videoclip pe TikTok. El se afla în avion și a declarat că deocamdată nu poate oferi prea multe detalii despre dosar, dar va reveni la momentul potrivit cu explicații.

„Nu pot să vă spun decât atât, momentan: se exagerează foarte mult, aşa că voi reveni cu detalii în cel mai scurt timp”, a declarat ⁠Tzancă Uraganu.

Ce spun maneliștii despre descinderile DIICOT

Ceilalți maneliști, care ar fi victime în acest caz, au făcut la rândul lor declarații. Florin Salam a ieșit de la audieri alături de soția lui, Roxana Dobre, în liniște. Singura întrebare pe care a primit-o de la jurnaliști a fost: „V-au luat taxă de protecţie?”

„Nu sunt victimă, nu ştiu nimic. Am venit să văd ce se întâmplă”, a mărturisit Florin Salam.

Robert Drumuș, cunoscut publicului drept Lele, a transmis că a cântat pentru clanul Cămătarilor, însă niciodată obligat. Ba mai mult, a subliniat că între ei este o relație bazată pe respect.

„Cântam, dar niciodată obligat sau ceva. E o chestie de prietenie între noi. Cam atât. A fost o chestie de prietenie şi de respect”, a spus Lele, potrivit Observatornews.

Luis Gabriel a avut și el un punct de vedere. Manelistul a afirmat jurnaliștilor că: „Nu s-a întâmplat nimic”, conform Gândul.

Membrii clanului neagă toate acuzațiile

Membrii clanului au fost duși la secția de poliție pentru audieri. Întrebat de jurnaliști dacă se aștepta să mai aibă probleme cu legea, Nuțu Cămătaru a spus că în România orice este posibil. Cu toate acestea, el neagă toate acuzațiile și susține că nu se va mai întoarce în închisoare.

„Cum să nu! Trăim în România şi aici totul e posibil. Nu! Asta exclus! (n.r. să se mai întoarcă la închisoare). Din nou, dar degeaba”, a declarat Sile Cămătaru în fața jurnaliștilor. „Eu dau bani la lăutari, nu iau. Lăutarii e (sunt – n.r.) familia mea. Nu mai e Georgescu arestat. Nuțu Cămătaru dă bine la televizor. Cum să te aresteze, să vină să îți spargă ușa, să ia banii din pușculița copiilor că… cu lăutari”, a declarat și Nuțu Cămătaru.

Daniel Balint, fiul lui Sile, a declarat că:

„Important este ceea ce se dovedeşte a fi adevărat. Suntem condamnaţi la moarte dinainte să ne naştem!”.

De asemenea, Emanuel Daniel, ginerele lui Sile, a negat și el acuzațiile și a afirmat că: „Minciuni, tată! Minciuni! Numai minciuni!”.

VEZI ȘI: Ce „taxă de protecție” ar fi cerut liderii interlopi de la victimele lor. Sile Cămătaru l-ar fi amenințat și pe finul său, „Dorel Cartofaru”

Percheziții la clanul Cămătaru! Interlopii, acuzați de exploatarea lăutarilor: Florin Salam și Tzancă Uraganu’, printre victime