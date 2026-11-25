De-a lungul timpului, Nattasha Black, una dintre concurentele sezonului 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, și-a modificat considerabil aspectul fizic. Aceasta a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat, dezvăluind că a făcut schimbări atât la nivelul feței, cât și în zona taliei.

Prezența Nattashei Black în emisiunea „Insula Iubirii” a generat numeroase reacții, telespectatorii fiind curioși atât în privința profesiei sale, cât și a transformărilor prin care a trecut de-a lungul timpului. Concurenta nu a ascuns faptul că a apelat la diverse proceduri estetice pentru a obține înfățișarea pe care și-o dorește.

Ce intervenții estetice are Nattasha Black

Curiozitatea urmăritorilor cu privire la aspectul fizic al concurentei a determinat-o pe aceasta să vorbească despre procedurile la care a apelat. Nattasha Black a mărturisit că și-a făcut o operație la nivelul nasului, a apelat la injectări cu acid hialuronic pentru mărirea buzelor și a ales să își pună silicoane. În plus, aceasta a recurs și la o intervenție chirurgicală pentru remodelarea taliei. VEZI CUM ARĂTA NATTASHA ÎNAINTE SĂ SE „TUNEZE” ÎN GALERIA FOTO!

„Am rinoplastie și extensii, părul meu e lung, dar am extensii. Aveam nasul lat și cred că de aceea nu am fost vânătă la ochi, pentru că mi s-a făcut cu laserul. Am sânii făcuți de două ori și am liposucție abdominală 360”, a declarat Nattasha Black.

Aparițiile sale sunt, de regulă, marcate de un look atipic, cu machiaj accentuat și vestimentații îndrăznețe, care reflectă și domeniul în care activează profesional în Marea Britanie. Cu toate acestea, Nattasha Black le-a oferit admiratorilor ocazia să descopere și o altă latură a sa, publicând imagini în care apare complet nemachiată.

Numele concurentei a ajuns în atenția publicului din România odată cu participarea la sezonul 10 al reality-show-ului „Insula Iubirii”. Alături de partenerul său, Lorenzo, aceasta a acceptat provocarea de a-și pune relația la încercare în cadrul emisiunii.

Drumul Nattashei Black către profesia de dominatoare

Concurenta de la „Insula Iubirii” a oferit detalii despre modul în care a ajuns să practice această meserie mai puțin obișnuită. Nattasha Black a explicat că alegerea nu a fost una întâmplătoare, întrucât a urmat o pregătire specializată, în cadrul căreia a dobândit cunoștințele necesare pentru a-și desfășura activitatea în condiții de siguranță, atât pentru ea, cât și pentru persoanele cu care lucrează.

Totodată, concurenta a vorbit și despre câștigurile obținute din această ocupație. Potrivit declarațiilor sale, activitatea îi aduce sume importante, deși nu este nevoită să lucreze zilnic, ci doar câteva zile în fiecare lună.

„Am văzut că este la Londra școală de dominație, m-am înscris, am făcut cursul, am făcut orele, am și diplomă și, când am terminat școala, am început să fac sesiuni (…) Oameni cu funcții foarte înalte, care, la rândul lor, vor să fie conduși de cineva (…) Nu este niciun contact între nimeni, este doar ordine și disciplină (…) De acceptat în totalitate, nu o să accepte (n.r. iubitul ei) (…) Eu din asta trăiesc”, a declarat Nattasha Black, la „Insula Iubirii”.

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