Andrei Bordeianu a trecut printr-o perioadă dificilă, după ce în urmă cu câteva luni a suferit un accident teribil de motocicletă, pe un bulevard din Capitală. După săptămâni întregi de spitalizare și recuperare, influencerul a reușit să urce din nou la volanul mașinii.

Extrem de entuziasmat, Andrei Bordeianu a publicat în mediul online un videoclip prin care anunța că s-a urcat pentru prima dată la volanul mașinii, după accidentul cumplit în care a fost implicat. Acesta a transmis urmăritorilor săi că se simte mai fericit decât atunci când a condus prima oară și i-a îndemnat să se bucure de fiecare lucru mic din viața lor. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Andrei Bordeianu, prima dată la volan după accidentul suferit

Sportivul a fost imobilizat la pat timp de câteva săptămâni. În urmă cu ceva timp, el s-a ridicat și a făcut primii pași. După multe exerciții de recuperare, Andrei Bordeianu pare că s-a refăcut aproape complet. Influencerul a povestit pe platforma TikTok că se bucură pentru reușita sa, dar mai ales că poate conduce din nou.

Acesta s-a arătat foarte entuziasmat, ba chiar a punctat că este mai fericit decât atunci când a obținut permisul de conducere. Mai mult decât atât, în mesajul său, bărbatul i-a sfătuit pe urmăritorii săi să se bucure de lucrurile mici din viața lor, pentru că fericirea nu constă în obiecte, ci în sănătate și experiențe plăcute.

„Leii mei puternici, ia vedeți unde sunt! Ia vedeți unde sunt! În benzinărie, mă… Bă, merg cu mașina! Nu-mi vine să cred, reușesc să conduc! Da, da, am mai făcut încă un pas! Încă un pas în a deveni om normal! Deci nu aveți idee cât de fericit sunt! Sunt de zece ori mai fericit decât eram când eram începător. Și ești fericit când ești începător! În primul rând, sunt foarte fericit că mă pot deplasa singur și sunt cât de cât independent. Mai merg în cârje, pentru că încă am dureri de spate, dar le-am luat o piatră de pe suflet oamenilor mei dragi: Alexandra, mama, tata, sora mea, care s-au chinuit cu mine în scaun cu rotile, frate! Și e greu, credeți-mă! De asta vă zic din tot sufletul: apreciați că sunteți sănătoși, că aveți două mâini, două picioare și puteți să umblați, frate! Și dacă aveți mașină și locul vostru unde să stați, sunteți binecuvântați, credeți-mă! Lucrurile materiale sunt ZERO! ZERO!”, a transmis Andrei Bordeianu pe TikTok.

Influencerul le-a oferit fanilor sfaturi

În urma celor întâmplate, antrenorul de fitness a ținut să le ofere fanilor câteva sfaturi ce țin de siguranță. Andrei Bordeianu le-a recomandat tuturor să fie atenți, să poarte în permanență centura de siguranță și echipamentul de protecție corespunzător.

De asemenea, i-a îndemnat pe cei care îl urmăresc să se bucure de fiecare moment din viață și să se gândească la faptul că ziua de mâine nu este niciodată garantată.

„De ce vă spun să aveți grijă de viața voastră? Să purtați centura de siguranță! Nici eu înainte nu o purtam! Știu chestia asta! Nu o purtam mereu. Se întâmpla să filmez fără centura de siguranță și nu este un lucru bun! Nu faceți ca mine! Purtați centura de siguranță, purtați echipament de protecție, atât cât puteți, pe motor. Cu siguranță m-ar fi salvat și pe mine, poate. Nu din toate cele, dar m-ar fi salvat! Aveți grijă de viața voastră, că este cea mai importantă! Și iubiți-o și fiți recunoscători! Nu o luați de-a gata, pentru că nu vi se cuvine totul! Doamne, e superb! Superb să conduci mașina! Deci, senzațional! Și merge mașina asta, bă, cum merge! Bă, ești nebun la cap! Abia aștept să vină iarna cu quattro!”, a mai adăugat el.

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