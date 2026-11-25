O poveste începută ca o relație sentimentală s-a transformat într-un dosar penal în Italia, după ce o tânără româncă, în vârstă de 24 de ani, a ajuns în atenția autorităților pentru presupuse fapte de înșelăciune și șantaj. Femeia este acuzată că ar fi profitat de apropierea dintre ea și un italian de 59 de ani pentru a-i solicita în mod repetat diferite sume de bani.

Pentru a-l determina să plătească, aceasta ar fi folosit mai multe pretexte, printre care probleme medicale, cheltuieli personale și chiar o presupusă sarcină. Situația a escaladat în momentul în care bărbatul ar fi început să primească amenințări cu o posibilă plângere la poliție.

Ar fi inventat o sarcină pentru a obține bani de la italian

Potrivit informațiilor publicate de Rai News, cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la începutul lunii octombrie 2026, în zona Plebiscito din Padova. Italianul, originar din Campodarsego, și tânăra care locuia în cartierul Pontevigodarzere din Padova ar fi început să se vadă, iar după primele întâlniri relația dintre ei a devenit tot mai apropiată. Cei doi au ajuns să comunice zilnic, inclusiv prin intermediul apelurilor telefonice și al mesajelor.

La scurt timp de la începutul relației, femeia ar fi început să îi ceară bărbatului ajutor financiar. Prima solicitare ar fi fost în valoare de 500 de euro. Pentru a-l convinge să îi ofere suma respectivă, tânăra i-ar fi explicat că avea nevoie de bani pentru a-i trimite în România, unde ar fi trebuit să acopere cheltuielile legate de întreținerea copiilor. Italianul ar fi acceptat să o ajute și i-ar fi înmânat banii în numerar.

Ulterior, solicitările financiare ar fi devenit tot mai frecvente, iar sumele pretinse ar fi crescut considerabil. Conform informațiilor din anchetă, femeia i-ar fi cerut în mai multe rânduri între 700 și 800 de euro, prezentând de fiecare dată alte motive pentru care avea nevoie urgentă de bani. Bărbatul ar fi continuat să îi ofere sprijin financiar, însă mesajele primite din partea tinerei ar fi căpătat, treptat, un caracter tot mai alarmant.

Mesajele nu s-ar fi oprit însă aici. Pentru a-i întări convingerea că trece printr-o situație dificilă, tânăra i-ar fi trimis și fotografii în care apărea într-un pat de spital, lăsând să se înțeleagă că are probleme de sănătate. Imaginile ar fi fost însoțite de mesaje prin care îi comunica faptul că se simte rău și că are nevoie de ajutor.

Bărbatul a apelat la carabinieri

În fața presiunilor și a cererilor repetate de bani, italianul a decis să se adreseze autorităților. Acesta a depus o sesizare la carabinierii din Campodarsego și le-a povestit despre relația cu tânăra, sumele pe care i le-ar fi oferit și mesajele prin care ar fi fost amenințat.

Polițiștii au început verificările și au urmărit evoluția situației, așteptând un nou moment în care cei doi urmau să se întâlnească. O astfel de ocazie a apărut în seara zilei de joi, 19 noiembrie 2026, când femeia ar fi solicitat din nou bani, iar cererea ar fi fost însoțită de amenințări.

De această dată, întâlnirea nu a mai fost una obișnuită. Carabinierii au supravegheat zona în care cei doi stabiliseră să se vadă și au intervenit imediat după ce bărbatul i-a înmânat tinerei încă 500 de euro. Suma a fost recuperată de oamenii legii, iar femeia a fost reținută pe loc.

Cazul a fost preluat de Parchetul din Padova, iar românca a fost transportată în spațiile de reținere ale Companiei de Carabinieri din Cittadella. Acolo a rămas până la prezentarea în fața judecătorului, care a analizat circumstanțele în care a avut loc intervenția și a validat arestarea.

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