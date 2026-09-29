Tragedie în Zakynthos! Silvia Lungu, românca dispărută în vacanță, a fost găsită moartă

Tragedie în Zakynthos! Silvia Lungu, românca dispărută în vacanță, a fost găsită moartă
Silvia Lungu. Sursa foto Colaj CANCAN
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Silvia Lungu, românca dată dispărută în Zakynthos, a fost găsită moartă! Zile întregi, autoritățile și localnicii au răscolit toate zonele în speranța că femeia va fi găsită în viață. Au fost folosite drone și câini de căutare, însă finalul a fost unul devastator.

Silvia plecase singură în vacanță în Grecia și se cazase în Alykanas, o localitate din nord-estul insulei Zakynthos. Ultima dată fusese văzută pe 12 septembrie, iar de atunci nimeni nu a mai știut nimic de ea.

Dispariția a pus imediat în mișcare o operațiune amplă. Polițiști, echipe de intervenție și localnici au pornit în căutarea femeii, iar fiecare informație a fost verificată. Speranța a început însă să se stingă pe măsură ce zilele au trecut.

Silvia Lungu, găsită moartă în Zakynthos

După mai multe zile de căutări, Silvia Lungu a fost găsită moartă într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ trei kilometri de locul în care fusese văzută pentru ultima dată. Trupul a fost descoperit de un localnic, care a alertat imediat autoritățile.

Pentru familie, vestea a venit ca o lovitură devastatoare. Ceea ce începuse ca o operațiune de salvare s-a transformat într-o misiune de recuperare.

Silvia Lungu

Silvia Lungu

Căutările nu au fost deloc simple. Au fost verificate mai multe zone, inclusiv cu ajutorul dronelor și al câinilor specializați. Autoritățile au încercat să refacă traseul pe care Silvia l-ar fi parcurs înainte să dispară și au urmărit fiecare posibil indiciu care putea duce la ea.

Localnicii s-au implicat și ei în operațiune, iar cazul a stârnit reacții inclusiv în comunitatea românilor aflați în Zakynthos. Timp de zile întregi, întrebarea a rămas aceeași: unde este Silvia? Răspunsul a venit într-un mod pe care nimeni nu l-ar fi dorit.

Trupul Silviei Lungu a fost preluat pentru efectuarea autopsiei. Medicii legiști urmează să stabilească exact cauza morții, iar rezultatele ar putea oferi primele răspunsuri importante pentru anchetă. Polițiștii verifică în paralel traseul femeii și încearcă să afle ce s-a întâmplat între momentul în care a fost văzută ultima dată și cel în care a fost descoperită.

Până acum, autoritățile elene nu au indicat public existența unor dovezi care să arate că femeia ar fi fost victima unei crime.

Și o tânără de 24 de ani a fost găsită moartă

Cazul Silviei vine după o altă tragedie care a avut în prim-plan o tânără româncă dispărută peste hotare. Ștefania, în vârstă de 24 de ani, fusese dată dispărută în Italia. Familia a cerut ajutor public pentru găsirea ei, însă căutările s-au terminat tragic.

Tânăra a fost găsită fără viață la doar o zi după dispariție, într-o zonă împădurită, în albia unui pârâu. Ștefania locuia în San Francesco al Campo, împreună cu părinții și surorile sale. Era studentă la Biologie și lucra ocazional la o pizzerie din localitate.

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Răsturnare de situație în cazul Ștefaniei, tânăra de 24 de ani găsită moartă după ce a fost dată dispărută. Ce au descoperit anchetatorii

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