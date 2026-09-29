Salariul unui român care lucrează în construcții în Irlanda. Cât îi intră în buzunar în fiecare săptămână

Salariul unui român care lucrează în construcții în Irlanda. Cât îi intră în buzunar în fiecare săptămână
Construcții
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Salariul unui român care lucrează în construcții în Irlanda a stârnit curiozitatea celor care se gândesc să lase România pentru un trai mai bun! După ce și-a găsit de muncă peste hotare, acesta a povestit cum arată începutul pe șantier, prin ce trebuie să treacă un nou venit și, mai ales, ce sumă ajunge să primească la sfârșit de săptămână.

Plecatul la muncă în străinătate nu înseamnă doar un salariu mai mare. Până să pui mâna pe primul ban, trebuie să rezolvi acte, cursuri, cazare și toate problemele care vin la pachet cu mutarea într-o țară străină.

Salariul unui român care lucrează în construcții în Irlanda

În cazul construcțiilor, există și câteva condiții clare fără de care accesul pe șantier devine aproape imposibil.

Pentru cei care vor să intre în domeniul construcțiilor din Irlanda, sunt necesare, potrivit experienței povestite de românul ajuns recent acolo, două documente importante: Safe Pass și Manual Handling.

Aceste cursuri pot fi făcute inclusiv în limba română, ceea ce poate fi un avantaj pentru cei care abia se mută și încă nu stăpânesc bine engleza.

Și nu se termină totul aici. Pentru anumite utilaje și activități sunt necesare calificări și licențe suplimentare. Practic, cu cât știi să faci mai multe lucruri, cu atât cresc și variantele de muncă pe care le ai la dispoziție.

După ce și-a rezolvat primele probleme, românul a reușit să găsească de lucru în construcții. Gigi Cristea a spus că a ajuns la angajator prin intermediul unui alt român, iar de acolo a intrat într-o echipă în care lucrează alături de un polonez.

Românul care lucrează în Irlanda

Românul care lucrează în Irlanda

„Jobul pe care l-am găsit este în construcții și este destul de bine plătit dacă mă întrebați pe mine pentru un începător, pentru un salahor ca mine. Par să fie mulțumiți de mine până acum. Un român mi-a făcut lipeala cu irlandezul.

Irlandezul m-a lăsat să lucrez cu cumnatul lui care e polonez. Nu avem neînțelegeri, dar singura problemă e că deși am venit într-o țară în care se vorbește engleză, engleza de aici e mult mai greu de înțeles decât vă puteți imagina”, a spus el.

Cât îi intră în buzunar în fiecare săptămână

Până aici, lucrurile par să fi început bine. Munca există, oamenii cu care lucrează sunt mulțumiți, iar problema principală este acomodarea. Mai ales limba. Pentru cine vine fără să fie obișnuit cu accentul local, chiar și o conversație banală poate deveni o provocare.

Românul a spus că primește 650 de euro pe săptămână, în mână. Cel care a povestit experiența este Gigi Cristea, iar într-un material video publicat pe YouTube a explicat exact cum arată situația lui financiară după prima perioadă petrecută în Irlanda.

„Primesc 650 euro pe săptămână, în mână, așa m-am înțeles cu patronul. Vedem cu evoluează totul. Avem fix o lună de când am ajuns în Irlanda și am avut o săptămână lucrată”, a spus Gigi Cristea în videoclipul postat pe Youtube.

La un calcul simplu, 650 de euro pe săptămână înseamnă aproximativ 2.600 de euro pentru patru săptămâni lucrate. Numai că salariul nu este tot ce contează. Pentru că în Irlanda ai și cheltuieli pe măsură.

Gigi Cristea a vorbit și despre partea care îi dă cele mai mari bătăi de cap după mutarea în Irlanda. Chiria. Potrivit lui, costurile pentru locuințe sunt ridicate, iar acest lucru poate schimba complet calculele unui om care vine acolo tocmai pentru a pune bani deoparte.

„Nu e ușor în Irlanda din cauza chiriilor. Chiriile sunt scumpe și dacă ai bani e mai ușor să cumperi o casă. Sunt niște legi în Irlanda care dezavantajează proprietarii care închiriază și nu mai sunt dispuși să închirieze, ci să vândă”, a mai spus el.

Așadar, cei 650 de euro pe săptămână sună bine până când începi să scazi chiria și celelalte cheltuieli de zi cu zi.

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