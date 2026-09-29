EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi

EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Prima mare decizie luată de Reghecampf. Analizăm cu Nana Falemi
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Emisiunea EXCLUSIV FCSB, o producție marca ProSport, continuă și astăzi, de la ora 16:45, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport.

Campionatul este pus pe pauză, însă la FCSB lucrurile se mișcă! Laurențiu Reghecampf a fost numit antrenor principal și a luat deja prima decizie importantă pe care o vom dezvălui pe parcursul emisiunii EXCLUSIV FCSB de astăzi.

Totodată, vom analiza cu atenție părțile importante ale conferinței de prezentare a lui Reghecampf și decizia lui MM Stoica de a fi alături de antrenor la prima sa conferință.

Vom discuta în studio cu Nana Falemi, fostul fotbalist al Stelei din perioada 2000-2005, și cu Robert Panduru.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii de pe YouTube și de pe Facebook. Acestea vor fi citite în timp real.

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