Tristețe în sportul australian! Partenera lui Mark Hutchings a murit la numai două zile după ce a născut

Tristețe în sportul australian! Partenera lui Mark Hutchings a murit la numai două zile după ce a născut
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Partenera lui Mark Hutchings a decedat după naștere, sursa-colaj CANCAN.RO
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O tragedie cumplită a lovit familia fostului jucător de fotbal australian Mark Hutchings, care a anunțat că partenera sa, Hannah, a murit subit la numai două zile după ce a adus-o pe lume pe fiica lor, Sofia. Fostul sportiv de la West Coast Eagles, care a disputat 120 de meciuri în AFL și a făcut parte din echipa campioană în 2018, spune că este „distrus” de pierderea femeii alături de care tocmai începuse un nou capitol al vieții sale, mai ales că, potrivit acestuia, cel mai mare vis al lui Hannah fusese acela de a deveni mamă.

Hannah a murit la două zile după nașterea fiicei sale

Potrivit Abc.net Mark Hutchings a făcut publică vestea morții partenerei sale printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, dezvăluind că tragedia s-a produs la numai două zile după nașterea fiicei lor.

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„Cu profundă tristețe vă împărtășesc vestea pierderii subite a frumoasei mele partenere, Hannah, la două zile după nașterea fiicei noastre, Sofia. Sunt distrus”, a scris fostul jucător pe Instagram.

Momentul este cu atât mai dureros pentru Hutchings cu cât Hannah își dorise foarte mult să devină mamă, iar venirea pe lume a Sofiei trebuia să reprezinte împlinirea unuia dintre cele mai importante visuri ale sale.

„Visul ei era să devină mamă, așa că este incredibil de greu de acceptat. Sofia și cu mine te iubim și ne va fi foarte dor de tine, Hannah”, a continuat fostul sportiv.

Nu au fost oferite alte informații despre împrejurările în care Hannah a murit, iar cauza decesului nu a fost făcută publică.

Partenera fotbalistului a murit la 2 zile după naștere, sursa-captură social media Mark Hutchings

Cine este Mark Hutchings

Mark Hutchings și-a petrecut întreaga carieră din AFL la West Coast Eagles, pentru care a disputat 120 de partide și alături de care a cunoscut unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale în 2018.

În acel an, Hutchings a făcut parte din formația West Coast Eagles care a cucerit titlul după ce a învins-o pe Collingwood în marea finală, astfel că vestea tragediei din familia fostului jucător a provocat numeroase reacții în lumea fotbalului australian.

Mai mulți actuali și foști jucători din AFL, printre care Jeremy McGovern, Jack Darling și Mitch Brown, i-au transmis mesaje de susținere în secțiunea de comentarii a postării în care acesta a anunțat moartea partenerei sale.

Foștii colegi s-au mobilizat în jurul lui

Printre cei care au reacționat s-a numărat și fostul jucător Nic Naitanui, care a încercat să-i transmită lui Hutchings că nu va fi singur în perioada extrem de dificilă care urmează.

„Vei fi cel mai bun tată pentru frumoasa ta fiică, suntem alături de tine”, i-a transmis Naitanui.

La rândul său, Mark LeCras a publicat un mesaj de susținere pentru fostul său coleg: „Ne gândim la tine, prietene. Îți trimitem toată dragostea noastră.”

Valul de mesaje venit din partea foștilor colegi, prietenilor și apropiaților l-a determinat pe Hutchings să le mulțumească public tuturor celor care s-au gândit la el și la fiica sa în aceste momente.

„Vă mulțumesc pentru toate mesajele de susținere. Nu reușesc întotdeauna să răspund tuturor, dar le apreciez”, a scris fostul jucător.

Rămas singur cu fiica lor nou-născută

Pentru Mark Hutchings, bucuria venirii pe lume a fiicei sale s-a transformat, în numai două zile, într-o dramă greu de imaginat. Sofia abia se născuse atunci când mama ei a murit subit, iar fostul sportiv încearcă acum să treacă prin pierderea partenerei sale în timp ce începe viața de tată.

Hannah a apucat să-și împlinească visul de a deveni mamă, însă a murit la numai două zile după naștere, iar Hutchings a rămas alături de fetița lor, înconjurat de mesajele de susținere venite din partea familiei, prietenilor și oamenilor din lumea AFL.

Deocamdată, familia nu a oferit alte detalii despre moartea lui Hannah, astfel că nu există informații publice privind cauza decesului.

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