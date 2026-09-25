Cea mai titrată gimnastă a lumii, victima hoților! Au intrat pe proprietatea ei și i-au furat un Porsche GTS din garaj

Cea mai titrată gimnastă a lumii, victima hoților! Au intrat pe proprietatea ei și i-au furat un Porsche GTS din garaj
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Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock
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Simone Biles a dezvăluit că a trecut prin momente de coșmar după ce trei bărbați mascați au intrat în locuința sa din Chicago și i-au furat mașina. Gimnasta americană, multiplă campioană olimpică, a povestit abia acum incidentul, petrecut în urmă cu câteva luni.

Simone Biles, în vârstă de 29 de ani, a vorbit despre experiența prin care a trecut într-un videoclip publicat pe TikTok. Sportiva a explicat că incidentul s-a produs în ultimele luni în care ea și soțul său, jucătorul de fotbal american Jonathan Owens, au locuit în Chicago, scrie PEOPLE.

Trei bărbați mascați au pătruns în casa lor și au plecat cu Porsche-ul GTS al gimnastei.

„Simt că am nevoie de o mașină nouă pentru că, în ultimele noastre luni în Chicago, trei bărbați mascați au venit la noi acasă și mi-au furat Porsche-ul. Au furat GTS-ul”, a povestit Biles.

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@simonebilesowens

Mașina lui Biles a fost recuperată

Din fericire pentru sportivă, automobilul a fost ulterior recuperat. Simone Biles nu a oferit deocamdată prea multe informații despre împrejurările în care s-a produs furtul și a spus că întreaga poveste va rămâne „pentru altă dată”.

Gimnasta a făcut însă haz de necaz și a glumit că întâmplările neobișnuite prin care trece ar putea constitui material suficient pentru un reality-show.

„Lucrurile care mi se întâmplă sunt absolut nebunești”, a spus ea.

Biles a dezvăluit că furtul este unul dintre motivele pentru care ea și Jonathan Owens și-au luat un câine din rasa doberman. Sportiva a vorbit despre experiență chiar în timp ce se pregătea să plece pentru a-și cumpăra o altă mașină.

„Da, am recuperat mașina, trecem la următoarea”, a scris ea în descrierea videoclipului.

Sursa foto: Profimedia

Jonathan Owens, vizat de hoți la Milano

Nu este singurul incident de acest fel prin care au trecut Simone Biles și soțul ei în 2026. În februarie, în timp ce se aflau la Milano pentru Jocurile Olimpice de iarnă, Jonathan Owens a relatat că o persoană a încercat să-i smulgă o pungă cu cumpărături din mână în timp ce mergea pe stradă.

Tentativa nu a reușit, deoarece sportivul își prinsese punga în jurul mâinii, iar individul a fugit imediat.

Biles și Owens se pregătesc între timp pentru o nouă etapă. Jucătorul de fotbal american a semnat în martie un contract pe un sezon cu Indianapolis Colts, iar gimnasta a declarat pentru PEOPLE că intenționează să se mute la Indianapolis pentru a-i fi alături în timpul sezonului.

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