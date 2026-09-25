Momentul-cheie care l-a schimbat radical pe Vlad, iubitul Valentinei: „A fost o astfel de persoană, mai singuratică”

Momentul-cheie care l-a schimbat radical pe Vlad, iubitul Valentinei: „A fost o astfel de persoană, mai singuratică”
Iubitul Valentinei. Sursa foto Social media
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Înainte ca numele lui Vlad să ajungă legat de moartea Valentinei, în viața lui s-ar fi produs o schimbare despre care un fost prieten a vorbit abia acum. Banii au apărut dintr-odată, iar omul pe care acesta îl știa de ani buni ar fi început să fie cu totul altul.

Povestea lui Vlad a ajuns acum în atenția anchetatorilor, după ce Valentina a fost găsită moartă într-o valiză, iar bărbatul a devenit principalul suspect în dosar. Între timp, au apărut și informații despre plecarea lui din România, dar și despre oamenii care i-ar fi ieșit în cale înainte să ajungă peste graniță.

Momentul-cheie care l-a schimbat radical pe Vlad, iubitul Valentinei

În jurul plecării lui Vlad s-a creat deja o adevărată nebuloasă. S-a spus că un prieten l-ar fi ajutat să treacă frontiera și că omul care l-ar fi transportat până în Ungaria nu ar fi știut ce s-ar fi întâmplat înainte.

Valentin Predescu a ieșit însă public și a tăiat orice legătură între el și această poveste. Bărbatul a spus că numele său a fost vehiculat degeaba și că nu el a fost șoferul care l-ar fi dus pe Vlad peste graniță.

„Acum toată lumea spune că eu l-am dus, că eu l-am trecut. Deocamdată, nu se știe cine a fost și a dat declarație că s-a dus și l-a ajutat să treacă vama. Eu ce pot să spun? Să creadă ce vrea. Nu am făcut nimic, știu ce am făcut (…) Rog ca omul care a venit să dea declarație și să se prezinte. Nu vreau să se creeze confuzie (…) Eu nu am mai vorbit de un an cu el, eu am fost plecat în Germania”, a declarat Valentin Predescu, la Viața fără filtru.

Vlad, iubitul Valentinei

Vlad, iubitul Valentinei. Sursa foto Social media

Potrivit spuselor sale, omul care l-ar fi ajutat pe Vlad să treacă granița ar fi dat deja declarații în fața polițiștilor. Cine a fost însă acea persoană a rămas întrebarea care a plutit în jurul cazului.

Aici apare detaliul care aruncă o lumină nouă asupra trecutului lui Vlad. Valentin Predescu l-a cunoscut ani de zile și a spus că l-a văzut înainte și după momentul în care bărbatul ar fi dat lovitura la pariuri. Suma nu ar fi fost deloc una de ignorat: aproximativ 100.000 de euro.

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Fostul prieten a susținut că acel câștig ar fi reprezentat un punct de cotitură. Din omul retras și închis pe care îl știa, Vlad ar fi ajuns să ducă o viață diferită.

„Îl știu de 7-8-10 de aici din sat, aici fiecare se cunoaște cu fiecare, el a fost o astfel de persoană, mai singuratică, mai închis în el. Acum doi ani a câștigat niște bani la pariuri sportive. A câștigat în jur de 100.000 de euro. Pe Valentina am văzut-o o singură dată, eram cu soția, coboram pe drumul acela, la el, era cu cumnata ei, cu o fată și cu un cățel mic. O singură dată am văzut-o”, a mai declarat bărbatul.

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