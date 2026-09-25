Cum a început povestea de iubire dintre Andreea și Sergiu Hanca. „După o lună mi-a spus că mă va cere de nevastă”

Cum a început povestea de iubire dintre Andreea și Sergiu Hanca. „După o lună mi-a spus că mă va cere de nevastă”
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Andreea și Sergiu Hanca / Sursa foto: Social media
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Relația dintre Andreea și Sergiu Hanca a trecut deja pragul unui deceniu. Cei doi s-au cunoscut după ce fotbalistul a remarcat-o pe rețelele de socializare și a făcut primul pas. Povestea lor a început în București, unde a avut loc și prima întâlnire. Ulterior au ajuns să locuiască în Târgu Mureș, orașul în care Sergiu Hanca s-a născut și a copilărit.

Povestea de iubire dintre cei doi a început în urmă cu mai mulți ani, iar în 2016 au devenit soț și soție. De atunci, familia lor s-a mărit, având împreună trei copii. Andreea vorbește cu nostalgie despre perioada în care l-a cunoscut pe fotbalist, primul lor contact având loc în mediul online. După discuțiile purtate pe rețelele de socializare, cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în București.

Andreea Hanca, impresionată de spiritul de lider al soțului său

Cu emoție, Andreea Hanca a rememorat momentul în care l-a cunoscut pe cel care avea să-i devină partener de viață. Deși Sergiu este originar din Târgu Mureș, drumurile celor doi s-au intersectat pentru prima dată în Capitală, acolo unde a avut loc întâlnirea care avea să le schimbe viețile.

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Blondina povestește că încă de la început a simțit că Sergiu ar putea fi omul alături de care să își construiască o familie. Chiar dacă își imagina că partenerul ideal pentru ea ar fi un bărbat mai matur, diferența de vârstă dintre cei doi nu a împiedicat relația să evolueze și să devină una serioasă.

„Am simțit, efectiv, că este ceva, deși el e mai mic decât mine, iar eu preferam mereu bărbații mai maturi. Am văzut în el acea sinceritate și, deși mai mic decât mine, a știut să mă cucerească.

Ce m-a făcut să văd în el că merită să lăsam totul ca să facem performanță a fost spiritul lui de lider și foarte profesionist. Este un Berbec și este un Berbec care nu se lasă”, a declarat Andreea Hanca, într-un interviu acordat pentru Știrile Antena Stars.

A lăsat Bucureștiul pentru Târgu Mureș

La începutul relației, Andreea a decis să-și urmeze partenerul la Târgu Mureș, întrucât obligațiile profesionale ale lui Sergiu îl împiedicau să plece din oraș. Perioada petrecută acolo a durat aproximativ jumătate de an și a fost una importantă pentru consolidarea relației lor.

Sursa foto: Social media

Fotbalistul i-ar fi spus încă de la început că intenționează să o ceară de soție. Totodată, Andreea a ales să-i fie alături și să-l sprijine în carieră. Ulterior, satisfacția ei a fost cu atât mai mare cu cât a văzut că munca și sacrificiile făcute împreună au contribuit la evoluția lui profesională.

„A trebuit să aleg dacă mă mut la Mureș, pentru că el este din Târgu Mureș și atunci acolo juca fotbal sau să continui cu businessurile mele (…) Efectiv, era imposibilă plecarea lui, iar el după o lună mi-a spus că mă va cere de nevastă.

M-am mutat la Târgu Mureș, am stat acolo șase luni și am zis că o să facem totul pentru fotbal (…) Am fost o echipă întreagă care i-am ajutat parcursul și să ajungă la Dinamo, unde el visa și la echipa națională, într-un an și jumătate (…) Orice sacrificiu a meritat”, a mai spus soția lui Sergiu Hanca.

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