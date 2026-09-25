Marcel și Jaguarul, la „cuțite” pe insulă, dar prieteni în viața reală. Imaginile la care nimeni nu se aștepta! Cei doi foști adversari au făcut pace, iar Armina a fost „liantul”

Dacă ne-am fi uitat la Insula Iubirii și cineva ne-ar fi spus că Marcel și Jaguarul vor ajunge să facă shopping împreună, probabil am fi zis că omul a stat prea mult în soarele din Thailanda. Și totuși… plot twist! Cei doi au fost surprinși împreună, la un Mega Image din Bucureștii Noi. Da, ați citit bine, Marcel și Jaguarul, împreună în aceeași locație. Vă așteptați la acest combo? Cu siguranță nu! Dacă e să ne amintim de replicile acide pe care cei doi și le-au aruncat în primele ediții ale sezonului. Practic, pare-se că cei doi sunt la cuțite în emisiune, dar BFFs în viața reală. CANCAN.RO are imaginile doveditoare!

Imaginile primite pe adresa noastră, pont@cancan.ro (acolo unde vă invităm să ne trimiteți în continuare imagini și informații), sunt de-a dreptul savuroase! Sezonul 10 de la Insula Iubirii a debutat într-un mod interesant, dacă ne raportăm la dinamica dintre Marcel și Jaguarul.

Cei doi foști (și actuali) colegi de emisiune păreau că nu sunt mari fani unul al celuilalt. Au existat niște bice în replici (și nu, nu ne referim la accesoriile preferate ale Nattashei).

Jaguarel și Marcel, la cuțite în emisiune, dar prieteni în viața reală

Atunci când s-au prezentat ispitele masculine, Marcel a fost cel care a spus: „Pe drumul pe care tu vii, eu mă întorc obosit”. Interesant! Și mai interesant este faptul că George Jaguarul a pus ochii de felină chiar pe Armina, soția lui Marcel. Dar iată că toate acestea sunt istorie acum. Iar cei trei, pentru că, evident, Marcel nu merge nicăieri fără a lui soție, Armina (pe care de altfel a și numit-o bodyguardul lui), petrec timp de calitate împreună. Și cu folos! Pentru că din imagini putem vedea că au mers la cumpărături împreună, semn că relația nu e de ici, de colo.

Ci se comportă ca o familia, am îndrăzni să spunem. Acum, poate profită de vremea încă prietenoasă și au mers să ia cele trebuincioase pentru un grătar. Ori cine știe, poate pun la cale vreun proiect interesant. Nu știm ce se „coace” acolo. Armina, ce-i drept era aranjată, coafată, nu prea părea că se pregătește de o ieșeală la iarbă verde. Dar astea sunt detalii! Important este că pare că îi leagă o frumoasă prietenie pe toți trei. Happy three friends, cum ar veni! 😁

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