A fost vedetă tv, apoi a rămas fără nimic! Mărturia unei renașteri: „În cădere liberă spre împlinire”

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A pierdut totul și a trecut prin nopți de chin, dar căderea avea să-i schimbe destinul. Avem, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, mărturiile autoarei Denisa Tsemach-Dumitraș despre cea mai grea perioadă din viața ei.
Aseară, în Capitală, a avut loc lansarea volumului semnat de Denisa Tsemach-Dumitraș, inspirat din experiențele personale care i-au marcat viața. Proiectul a prins contur încă din 2021, când a început să-și aștearnă pe hârtie propriile trăiri, fără să știe, la acel moment, unde avea să ajungă povestea. Astăzi, autoarea vorbește deschis despre drumul care a dus la transformarea acestor experiențe într-un volum confesiv.

„Toată lumea a dispărut”

„În cădere liberă spre împlinire” urmărește parcursul unei femei care a trecut prin lumea televiziunii, a cunoscut succesul, dar și momente în care s-a trezit fără repere. Printre povești, alegeri și întâmplări care i-au schimbat perspectiva asupra vieții, volumul pune în prim-plan credința și un nou început.

Povestea care a prins viață după ce totul s-a năruit

CANCAN: Care a fost momentul în care ați realizat că ceea ce părea o prăbușire în viața dumneavoastră putea deveni, de fapt, drumul către împlinire?

Denisa Tsemach-Dumitraș: Eu am realizat destul de târziu că prăbușirea mea poate însemna o împlinire. Însă, în acele momente, când eram în garsoniera mea, pe jos, și nu găseam răspunsuri la tot ceea ce mi se întâmpla și vorbeam încontinuu cu tatăl meu, el a fost cel care mi-a spus că trebuie să fiu puternică, pentru că, într-o zi, povestea mea va fi o mărturie pentru toți cei care trec prin momente de cădere. Și voi spune tuturor despre puterea pe care o are Dumnezeu în viața noastră și impactul pe care poate să-l aibă credința atunci când suntem jos.

CANCAN: Cât de greu v-a fost să transformați experiențele personale în pagini de carte și să le împărtășiți cu cititorii?

Denisa Tsemach-Dumitraș: Am lucrat la această carte din 2021, de când am început să lucrez în imobiliare și am fost nevoită să stau la birou câteva ore fără să fac nimic. Am fost forțată să stau la birou și am zis: „Ce să fac eu cu viața mea?”. Așa că am deschis laptopul și am zis: „Am făcut o schiță a cărții”. Am înșiruit niște evenimente din viața mea. Sigur că, la vremea respectivă, cartea nu avea niciun contur, niciun sens. Voiam doar să aștern cumva viața. Ulterior, trecând timpul, totul a căpătat sens și fiecare pagină a fost mai valoroasă.
Așa, după ce l-am cunoscut pe soțul meu și după ce am rămas însărcinată, fiecare seară era un chin pentru mine, pentru că aveam foarte multe lucruri pe suflet. Simțeam nevoia să mă exprim și nu știam cum să o fac.

Am fost forțată să stau la birou și am zis: „Ce să fac eu cu viața mea?”

Tot ceea ce aveam era o schiță a cărții și, în fiecare seară, venea soțul meu și mă întreba: „De ce plângi?”, pentru că mă găsea plângând în living.
Și îi spuneam: „Știi, eu mi-aș dori să scriu această carte”. Și el mi-a spus: „Poate că nu este o idee bună, pentru că ai suferit atât de mult și, totuși, poate nu este bine să știe lumea despre suferința ta”. Și am zis: „Dar trebuie, simt că trebuie să fac acest lucru”. Și nu am avut liniște până în momentul în care el mi-a spus: „OK, văd că este un lucru important pentru tine. Am să fac tot ceea ce ține de mine pentru a duce această misiune la bun sfârșit. Scrii această carte și o vom publica”.

Povestea din spatele volumului „În cădere liberă spre împlinire”

CANCAN: Există un episod din carte pe care l-ați scris cu o emoție aparte și care vă este încă foarte aproape de suflet?

Denisa Tsemach-Dumitraș: Cartea este plină de evenimente din televiziune. Eu vin din Timișoara, dintr-o familie de oameni pocăiți, cum se spune, și nu am cunoscut răul sub nicio formă a lui. Am ajuns însă în București cu un vis mare la acea vreme. Îmi doream să fiu prezentatoare, mi se părea ceva senzațional. Și, în drumul acesta spre a deveni prezentatoare, ceva ce n-am devenit niciodată, am trecut prin foarte multe experiențe. Am cunoscut lumea mondenă, am cunoscut foarte multe celebrități și am cunoscut foarte multe situații, am trecut prin foarte multe situații și, la un moment dat, sigur că cea mai dureroasă a fost căderea. Momentul în care am pierdut totul. Am pierdut jobul, am pierdut identitatea și toți oamenii din jurul meu. Toată lumea a dispărut. N-am mai avut nicio oportunitate, nimic. N-am mai avut nicio direcție și tot ceea ce mi-a rămas a fost Dumnezeu. Eram un om mult prea greșit la vremea respectivă, nedemn de ceilalți oameni, cel puțin așa se comporta toată lumea cu mine. În momentul în care am pierdut controlul asupra lucrurilor, am simțit o disperare foarte puternică. În același timp, știam că trebuie să decid în acel moment, atunci când eram în acea depresie puternică. Eu știam că trebuie să decid cine sunt din acel punct.Vreau să fiu cine am fost în acel moment sau îmi doresc să fiu altcineva? Și am ales să fiu mai aproape de Dumnezeu. Pentru că doar El mi-a rămas. Era singura mea speranță, singura mea rază de liniște, singura perspectivă. Și am descoperit că tot ceea ce avem noi nevoie în această viață este El.

CANCAN: Dacă în fața dumneavoastră s-ar afla astăzi o persoană care trece printr-o perioadă dificilă și simte că nu mai vede nicio ieșire, ce mesaj i-ați transmite din tot ceea ce ați trăit și ați pus în această carte?

Denisa Tsemach-Dumitraș: Mesajul este unul singur: nicio cădere nu este finală. Dacă ai credință în Dumnezeu, acea cădere poate fi, de fapt, un nou început și un moment al schimbării.

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