Denise Rifai, dezvăluiri despre lucrurile care o scot din sărite: „Mă enervează foarte tare”

Denise Rifai, dezvăluiri despre lucrurile care o scot din sărite: „Mă enervează foarte tare”
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Denise Rifai/ sursă foto: social media
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Denise Rifai (40 de ani) a dat de pământ cu oamenii care nu cunosc regulile elementare ale bunului simț în societate. Fosta prezentatoare din emisiunea „Furnicuțele” a dezvăluit care sunt abaterile comportamentale pe care nu le poate tolera sub nicio formă la persoanele din jurul ei. 

Într-o postare pe o rețea de socializare, Denise Rifai a enumerat cele mai enervante comportamente pe care le-a observat în ultima perioadă la persoanele din jurul ei. Aceasta a mărturisit că nu îi suportă pe cei care vorbesc cu gura plină, plescăie și mănâncă cu gura deschisă. De asemenea, jurnalista a adăugat pe lista de „red flags” și obiceiul de a vorbi în public la telefon folosind difuzorul sau apelul video.

„Nu suport oamenii care vorbesc cu gura plină! Deci nu există așa ceva! De bunele maniere mai știe cineva?! Și mai și plescăie! Adică ei cred că sunt «cool» și cum? Iacs! Și mai sunt și cei care mănâncă cu gura deschisă! Doamne ferește! Și cei care vorbesc folosind difuzorul telefonului în public! Sau apel video… Ceva groaznic!”, a scris Denise Rifai, pe Instagram.

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Denise Rifai a lucrat timp de aproape un deceniu la Realitatea TV (Foto: Instagram)

Denise Rifai: „Efectiv e plin de impostori”

Nu este prima dată când Denise Rifai își spune oful în spațiul public. În urmă cu ceva timp, ea s-a adresat categoriei de oameni pe care îi consideră „impostori”, în special celor care vor să pară altceva decât sunt în realitate. Mai mult de atât, jurnalista a propus organizarea unei gale a „Imposturii”, unde ar trebui să existe premiați din toate domeniile.

„Apropo de chestii care chiar trebuie făcute în România, vreau să știu de ce nimeni nu organizează o Gală sau o serie de Gale ale Imposturii. Impostura în Business, în Media, în Parenting, în Fashion, în Influencing, în absolut tot. Nu putem lăsa o categorie atât de mare – nepremiată.

E efectiv, plin de impostori. Impostura, desigur, în politică e ca la mama ei acasă. Dar e un fenomen, tot mai des prezent în absolut toate categoriile sociale/profesionale și face ravagii în materie de audiențe. Pentru că impostorii au un șarm al lor prin care reușesc, în primă instanță, să seducă/să-și păcălească audiența. Sunt buni, dar sunt impostori. Și pentru asta trebuie premiați! Cine ar fi impostorul anului în muzică sau în make-up?”, a transmis Denise Rifai, pe rețelele de socializare.

Ce va face Denise Rifai, după ce a fost înlocuită de Cătălin Măruță la Furnicuțele. Rămâne sau nu la Antena 1?

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