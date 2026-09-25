Mobilizare impresionantă în Bacău! Sute de oameni îl caută pe Iosif, copilul de 4 ani, după ce a dispărut

Sute de persoane s-au mobilizat pentru a participa la căutările unui copil de doar 4 ani, dispărut în județul Bacău. Localnici, voluntari, polițiști și salvatori au pornit în căutarea micuțului Iosif Laurențiu Avram, iar operațiunile s-au desfășurat pe parcursul mai multor ore, inclusiv în timpul nopții. În teren au fost folosite mai multe mijloace pentru găsirea băiatului, însă până acum acesta nu a fost localizat.

Minorul a dispărut pe 24 septembrie 2026, după ce ar fi plecat singur din zona străzii Fabricii. La momentul plecării, acesta purta pantaloni lungi de culoare gri, un tricou albastru și era desculț.

Operațiunile au fost extinse, iar forțele mobilizate în teren au fost suplimentate. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, peste 250 de persoane au participat la căutări, printre acestea aflându-se și voluntari din comunitate. Pentru localizarea copilului au fost utilizate inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

„La data de 24 septembrie 2026, poliţiştii din Oneşti au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară a minorului Avram Iosif Laurenţiu, de 4 ani, din comuna Dofteana. Minorul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, însă nu a revenit până în prezent. Operaţiunile de căutare şi salvare sunt în desfăşurare, iar forţele mobilizate în teren au fost suplimentate pentru găsirea minorului”, a transmis IPJ Bacău.

Copilul nu a fost găsit după primele căutări

Căutările au continuat până în jurul orei 02:30, însă Iosif nu a fost găsit. Localnicii au verificat mai multe zone în speranța că vor da de urma băiatului.

„Am căutat peste tot (…) Ne-am mobilizat de aici din zonă cu termoviziune, cu lanterne puternice. Ne-am uitat peste tot, suntem epuizați, nu am găsit nimic. Până la ora asta, nu s-a găsit nimic. La ora asta, elicopterul este deasupra, caută în continuare, drona la fel”, a scris un localnic, pe Facebook.

Copilul are aproximativ 1,20 metri înălțime, cântărește 19 kilograme, are părul șaten deschis, tuns scurt, ochii albaștri și gropițe în obraji. Nu prezintă semne particulare.

Polițiștii fac apel la oricine deține informații despre minor sau l-a observat să sune imediat la 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

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