O concurentă de la Insula Iubirii a făcut 4 ani și 2 luni de închisoare la Gherla, după ce a furat din bancă. Câți bani a luat

O concurentă de la Insula Iubirii a făcut 4 ani și 2 luni de închisoare la Gherla, după ce a furat din bancă. Câți bani a luat
Concurenta de la Insula iubirii care a fost condamnată la închisoare pentru furt.
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Mirela Banias, fosta concurentă din sezonul 4 de la Insula iubirii, a fost condamnată la 4 ani și 2 luni de închisoare după ce a furat o sumă colosală de bani dintr-o bancă. A reușit să păcălească trei persoane timp de un an.

Furtul a avut loc în anul 2010, pe vremea când Mirela Banias avea 28 de ani și era angajată la o sucursală a băncii Transilvania (BT). Potrivit informațiilor de atunci, fosta concurentă de la Insula iubirii s-a „jucat” cu banii din conturile a trei clienți timp de un an fără a fi prinsă. Fiica șefului Poliției Economice de la Poliția din Dej, Mirel Banias, a fost acuzată că ar fi sustras 520.000 de lei și 33.000 de euro din contul persoanelor respective. Pentru aceste fapte, Mirela Banias a fost concediată și condamnată la închisoare.

Mirela Banias a participat în sezonul 4 de la Insula iubirii/ sursă foto: social media

Femeia a activat inițial ca operatoare de conturi la o sucursală BT din Dej și ar fi convins două persoane să-și deschidă cont la bancă și să solicite carduri. Acele carduri au rămas însă la ea, fără ca posesorii de drept să știe. În anul 2009, Mirela Banias s-a transferat la o sucursală a băncii din Cluj Napoca, odată cu ea și conturile celor două persoane înșelate. Ulterior, ea a mai convins o persoană să își deschidă un cont bancar, cardul fiind reținut de ea.

Mirela Banis a fost în închisoare

Din conturile persoanelor păcălite din Cluj, Mirela Banis a tranferat diferite sume de bani, care într-un final au însumat 520.000 de lei și 33.000 de euro, în conturile persoanelor din Dej. Fiind administratora conturilor, ea nu a avut nevoie de acceptul titularilor pentru a transfera sumele de bani. Ulterior, Banias retrăgea banii de la ATM-uri.

Frauda a fost descoperită după un an, iar ulterior a fost concediată. Potrivit comunicatului oficial BT de la vremea respectivă, clienții păgubiți și-au primit banii înapoi. Mirela Baniasa fost arestată și și-a recunoscut faptele. Inițial ea risca o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10-20 de ani, însă a fost închisă doar 4 ani și 2 luni la închisoarea de maximă siguranță din Gherla.

„Am fost nevoită să stau aproape jumătate din pedeapsă în regim închis. Am muncit foarte mult să ies de acolo. Am lucrat un an la o spălătorie, am spălat toate hainele la tot penitenciarul. Mă dureau braţele când întindeam… Erau nişte şobolani…”, spunea Mirela Banias la Insula Iubirii.

Mirela Banias și Ionuț Gojman

Mirela Banias și Ionuț Gojman au participat în sezonul 4 de la Insula iubirii. La terminarea filmărilor, cei doi s-au despărțit, după ce la ultimul bonfire iubitul ei a refuzat să plece împreună acasă.

Mirela Banias și Ionuț Gojman/ sursă foto: social media

După ce a fost părăsită de Ionuț Gojman, Mirela Banias și-a găsit fericirea alături de Vasile Tecar, un bărbat cu doi copii dintr-o relație anterioară, cu care s-a căsătorit în 2019. Fostul ei partener a ales să revină la Insula iubirii în sezonul 5, însă în calitate de ispită.

Mirela Baniaş, fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 4, de nerecunoscut. La ce operaţii estetice a apelat bruneta

Ionuț Gojman spune ”nu” revenirii la „Insula Iubirii”: ”Categoric nu aș mai accepta, dar…”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Mobilizare impresionantă în Bacău! Sute de oameni îl caută pe Iosif, copilul de 4 ani, după ce a dispărut
Mobilizare impresionantă în Bacău! Sute de oameni îl caută pe Iosif, copilul de 4 ani, după ce a dispărut
Seism înregistrat în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut cutremurul
Seism înregistrat în România în noaptea de joi spre vineri. Ce magnitudine a avut cutremurul
Toamna marilor împăcări. Care sunt cele două zodii care ar putea să se întoarcă la vechile iubiri
Toamna marilor împăcări. Care sunt cele două zodii care ar putea să se întoarcă la vechile iubiri
De ce a rămas Pierluigi Collina fără păr și cum a ajuns cel mai cunoscut arbitru din lume! Ce face italianul astăzi
De ce a rămas Pierluigi Collina fără păr și cum a ajuns cel mai cunoscut arbitru din lume! Ce face italianul astăzi
Kris Jenner, la 70 de ani, iubește un bărbat cu 25 de ani mai tânăr! Regula neașteptată după care funcționează relația lor
Kris Jenner, la 70 de ani, iubește un bărbat cu 25 de ani mai tânăr! Regula neașteptată după care funcționează relația lor
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
Mediafax
Scene INCENDIARE în Veneția! Un cuplu, filmat când făcea sex pe un „vaporetto” cu turiști
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Prosport.ro
Influencerița Dana Scîntei a fost „înlocuită” cu prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu!
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Adevarul
Extrema dreaptă în Europa: în ce țări nu reușește să se impună și de ce
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Digi24
Melania Trump afirmă că a avut o „copilărie frumoasă” trăind în comunism
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
Mediafax
Recunoscut și denunțat autorităților. Vacanța în Toscana s-a transformat în coșmar
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A murit prin eutanasie la doar 43 de ani. Calvarul actorului francez a început după o operație pentru hernie
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport.ro
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Click.ro
Dani Oțil, reacție savuroasă după ce Gabriela Prisăcariu a postat imagini din Grecia. „Unde vă este soțul?”
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Digi 24
Manevra pe autostradă care te lasă fără permis 120 de zile. Sancțiunea se aplică și pe drumurile expres
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Digi24
Javier Milei, dezlănțuit la tribuna ONU: „O organizaţie inutilă, care nu serveşte decât la a alimenta o castă de paraziţi”
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
Promotor.ro
Experiment extrem la Constanța! Ce se întâmplă cu bateria unui SUV hibrid după 24h în apă de mare?
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Care-i deosebirea dintre frigul de afară și cel din casă!
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
go4it.ro
Drone România-Ucraina: condiția pusă de Radu Miruță pentru proiect
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Descopera.ro
Surpriză dincolo de Neptun! Ce au descoperit Telescoapele Webb și Hubble?
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
Go4Games
Xbox trece prin momente dificile. Franciza Halo a fost cedată
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Gandul.ro
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
Mediafax Italia
Poți primit până la 2.000 de euro pentru plata chiriei, dacă ceri ajutorul luna aceasta!
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Mediafax Spania
ȘOCANT. Mirele și mireasa S-AU BĂTUT la nuntă pentru plicurile cu bani. Miza: 40.000 de euro și acuzații de infidelitate
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.