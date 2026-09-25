O concurentă de la Insula Iubirii a făcut 4 ani și 2 luni de închisoare la Gherla, după ce a furat din bancă. Câți bani a luat

Mirela Banias, fosta concurentă din sezonul 4 de la Insula iubirii, a fost condamnată la 4 ani și 2 luni de închisoare după ce a furat o sumă colosală de bani dintr-o bancă. A reușit să păcălească trei persoane timp de un an.

Furtul a avut loc în anul 2010, pe vremea când Mirela Banias avea 28 de ani și era angajată la o sucursală a băncii Transilvania (BT). Potrivit informațiilor de atunci, fosta concurentă de la Insula iubirii s-a „jucat” cu banii din conturile a trei clienți timp de un an fără a fi prinsă. Fiica șefului Poliției Economice de la Poliția din Dej, Mirel Banias, a fost acuzată că ar fi sustras 520.000 de lei și 33.000 de euro din contul persoanelor respective. Pentru aceste fapte, Mirela Banias a fost concediată și condamnată la închisoare.

Femeia a activat inițial ca operatoare de conturi la o sucursală BT din Dej și ar fi convins două persoane să-și deschidă cont la bancă și să solicite carduri. Acele carduri au rămas însă la ea, fără ca posesorii de drept să știe. În anul 2009, Mirela Banias s-a transferat la o sucursală a băncii din Cluj Napoca, odată cu ea și conturile celor două persoane înșelate. Ulterior, ea a mai convins o persoană să își deschidă un cont bancar, cardul fiind reținut de ea.

Mirela Banis a fost în închisoare

Din conturile persoanelor păcălite din Cluj, Mirela Banis a tranferat diferite sume de bani, care într-un final au însumat 520.000 de lei și 33.000 de euro, în conturile persoanelor din Dej. Fiind administratora conturilor, ea nu a avut nevoie de acceptul titularilor pentru a transfera sumele de bani. Ulterior, Banias retrăgea banii de la ATM-uri.

Frauda a fost descoperită după un an, iar ulterior a fost concediată. Potrivit comunicatului oficial BT de la vremea respectivă, clienții păgubiți și-au primit banii înapoi. Mirela Baniasa fost arestată și și-a recunoscut faptele. Inițial ea risca o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 10-20 de ani, însă a fost închisă doar 4 ani și 2 luni la închisoarea de maximă siguranță din Gherla.

„Am fost nevoită să stau aproape jumătate din pedeapsă în regim închis. Am muncit foarte mult să ies de acolo. Am lucrat un an la o spălătorie, am spălat toate hainele la tot penitenciarul. Mă dureau braţele când întindeam… Erau nişte şobolani…”, spunea Mirela Banias la Insula Iubirii.

Mirela Banias și Ionuț Gojman

Mirela Banias și Ionuț Gojman au participat în sezonul 4 de la Insula iubirii. La terminarea filmărilor, cei doi s-au despărțit, după ce la ultimul bonfire iubitul ei a refuzat să plece împreună acasă.

După ce a fost părăsită de Ionuț Gojman, Mirela Banias și-a găsit fericirea alături de Vasile Tecar, un bărbat cu doi copii dintr-o relație anterioară, cu care s-a căsătorit în 2019. Fostul ei partener a ales să revină la Insula iubirii în sezonul 5, însă în calitate de ispită.

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